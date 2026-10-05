Quảng Ngãi: Bàn giao 'Mái ấm tình thương' đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo địa phương trao thư cảm ơn đến đại diện chùa Pháp Hoa và mạnh thường quân

Tham dự buổi lễ có Ni sư Thích nữ Chúc Giác, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Thường trực Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Pháp Hoa (xã Đăk Rơ Va), tài trợ chính, cùng các thành viên Hội Quan Âm Phổ Tế Kon Tum và các mạnh thường quân; ông Trần Đình Giang, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã La Chim; ông Phan Văn Pháp, Trưởng phòng Kinh tế xã Ia Chim, cùng đại diện các ban, ngành địa phương, lãnh đạo thôn Plei Jơ Drợp và bà con nhân dân.

Căn nhà được xây dựng với diện tích 75m², kinh phí 60 triệu đồng do chư Ni chùa Pháp Hoa và các mạnh thường quân hỗ trợ. Sau lễ khởi công, nhận thấy gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà con lối xóm đã cùng chung tay góp công, góp sức, giúp công trình được mở rộng lên 80m², khang trang và kiên cố hơn.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Ni sư Thích nữ Chúc Giác bày tỏ niềm hoan hỷ khi công trình hoàn thành; động viên gia đình luôn giữ vững nghị lực, sống thiện lành và từng bước vượt qua khó khăn.

Căn nhà được xây dựng giúp gia đình ông Hòa được an cư- lạc nghiệp

Dịp này, chư Ni chùa Pháp Hoa và các mạnh thường quân trao tặng gia đình nhiều vật dụng sinh hoạt, nhu yếu phẩm thiết yếu và các phần quà hỗ trợ cuộc sống. Đặc biệt, đoàn trang nghiêm tổ chức nghi thức an vị Phật tại gia đình, cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho gia đình luôn bình an, mạnh khỏe, an cư lạc nghiệp và biết nương tựa Tam bảo.

Được biết, ban đầu căn nhà dự kiến xây dựng với diện tích 75m², kinh phí 60 triệu đồng do chư Ni chùa Pháp Hoa và các mạnh thường quân hỗ trợ. Sau lễ khởi công, nhận thấy gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà con lối xóm đã cùng chung tay góp công, góp sức, giúp công trình được mở rộng lên 80m², khang trang và kiên cố hơn.