Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai đóng góp 83 lượt ý kiến phát biểu tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

Đại biểu Quốc hội thành phố thông tin kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố từ sau Kỳ họp thứ Nhất đến nay tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 5-10 tại xã Thống Nhất. Ảnh: Hồ Thảo

Trong công tác xây dựng pháp luật, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH thành phố tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý đối với 15 dự án luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 7 dự án luật quan trọng khác. Các ĐBQH trong đoàn đã có 83 lượt phát biểu, gồm 73 lượt tại phiên thảo luận tổ và 10 lượt tại hội trường.

Về tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH thành phố tổ chức cho các ĐBQH tiếp xúc cử tri tại 34 điểm thuộc 34 xã, phường, với khoảng gần 4,3 ngàn lượt cử tri tham dự và 110 lượt cử tri phát biểu ý kiến. Qua tổng hợp, đoàn chuyển 30 ý kiến, kiến nghị đến Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và 80 ý kiến, kiến nghị đến UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Các đại biểu trong Tổ Đại biểu Quốc hội số 2 lắng nghe ý kiến cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thống Nhất. Ảnh: Hồ Thảo

Công tác giám sát tiếp tục được đoàn chú trọng. Từ sau Kỳ họp thứ Nhất đến nay, đoàn thực hiện 2 cuộc khảo sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Đoàn đang thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác thành lập và quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố, dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2026.

Bên cạnh đó, đoàn tham gia 8 cuộc khảo sát, giám sát do các Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổ chức; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Thống Nhất. Ảnh: Hồ Thảo

Trong 9 tháng của năm 2026, tính đến ngày 15-9, Đoàn ĐBQH thành phố đã tiếp 77 lượt công dân, tiếp nhận 327 đơn, gồm 69 đơn khiếu nại, 34 đơn tố cáo và 224 đơn kiến nghị. Đến nay, 327/327 đơn đã được xử lý, đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Đoàn ĐBQH thành phố và các ĐBQH trong đoàn tham dự đầy đủ các phiên họp của các Ủy ban của Quốc hội, thực hiện trách nhiệm của ĐBQH và tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.