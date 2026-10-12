Đưa văn hóa trà trở thành sản phẩm du lịch

Sản xuất chè tại cơ sở sản xuất chè Thắng Hường, xã Tân Cương.

Ông Nguyễn Đức Đeng, Giám đốc HTX Trà Minh Đeng, năm nay 70 tuổi, sinh ra và lớn lên trong gia đình có nhiều thế hệ gắn bó với cây chè. Với ông cũng như người dân xóm 13, xã Đồng Hỷ, vùng chè Trại Cài không chỉ là sinh kế mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, xóm 13 là mọt trong những điểm đến trải nghiệm văn hóa trà, thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu nghề chè truyền thống.

Đặc biệt, nơi đây được lựa chọn là một trong những vùng chè phục vụ các hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Đây là niềm vui, niềm tự hào của người dân địa phương, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu chè Trại Cài, đưa văn hóa trà đến gần hơn với du khách trong và ngoài tỉnh.

Ông Đeng cho biết: Trồng và chế biến chè đã trở thành nghề truyền thống của người dân địa phương. Vì vậy, bà con luôn ý thức gìn giữ, phát huy nghề truyền thống, đồng thời chú trọng cải tạo cảnh quan vùng chè, tạo điều kiện để du khách tham quan, trải nghiệm. Hướng tới Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, chúng tôi mong muốn quảng bá những giá trị đặc sắc của cây chè, lan tỏa niềm tự hào về nghề truyền thống đến đông đảo du khách trong và ngoài nước”.

Du khách trải nghiệm sản xuất chè ở xã Tân Cương.

Không chỉ có Trại Cài, Thái Nguyên còn sở hữu nhiều vùng chè nổi tiếng như Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Đồng Phúc. Mỗi vùng có điều kiện thổ nhưỡng, phương thức sản xuất và sắc thái văn hóa riêng, tạo nên sự đa dạng cho sản phẩm du lịch trà.

Cùng với việc gìn giữ phương thức sản xuất truyền thống, người dân và các cơ sở sản xuất chè có thêm cơ hội phát triển dịch vụ đón khách, giới thiệu sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu chè địa phương. Qua đó, lợi ích từ du lịch từng bước được lan tỏa đến cộng đồng, tạo thêm sinh kế và động lực để người dân gìn giữ cảnh quan, bảo tồn nghề chè.

Tại xã Tân Cương, HTX Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên là một trong những điểm đến thu hút du khách trải nghiệm văn hóa trà. Bên cạnh mở rộng diện tích trồng chè, HTX đang chú trọng đầu tư cảnh quan, tổ chức sản xuất gắn với phát triển du lịch, tạo điều kiện để du khách tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, chế biến chè và thưởng thức sản phẩm trà đặc trưng của địa phương.

Ông Bùi Trọng Đại, Giám đốc HTX Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên cho biết: Nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của du khách, thời gian qua, HTX luôn chú trọng đầu tư, cải tạo cảnh quan, xây dựng không gian trải nghiệm gắn với nghề chè. Qua đó, du khách không chỉ được tìm hiểu quy trình sản xuất mà còn có cơ hội cảm nhận những nét văn hóa trà đặc trưng của Thái Nguyên, góp phần quảng bá hình ảnh vùng chè Tân Cương đến với du khách gần xa”.

Hướng tới Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Thái Nguyên đang xây dựng 5 tour, tuyến du lịch gắn với những vùng chè nổi tiếng, gồm: Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài và Đồng Phúc. Mỗi vùng chè mang những nét đặc trưng riêng về cảnh quan, phương thức sản xuất và văn hóa trà, tạo nên sức hấp dẫn cho hành trình khám phá của du khách

Việc hình thành các tour, tuyến không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn mở ra cơ hội để du khách trực tiếp trải nghiệm quy trình sản xuất, thưởng trà, tìm hiểu văn hóa bản địa; qua đó quảng bá hình ảnh, nâng tầm giá trị chè Thái Nguyên và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững.