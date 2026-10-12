TP. Hồ Chí Minh: An táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang thành phố ngày 14/10

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh (Ban chỉ đạo 515 thành phố), các hoạt động trong ngày 14/10 bắt đầu lúc 7h30 với lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Lễ viếng, truy điệu diễn ra lúc 8h cùng ngày. Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh (phường Long Bình) để an táng.

Lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh

Đoàn xe đầu tiên dự kiến xuất phát lúc 8h45; các đợt tiếp theo lần lượt di chuyển trong ngày. Lộ trình dự kiến bắt đầu từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Sơ duyệt đưa di quách của các liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng lên xe di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh để an táng

Đoàn xe đi qua 11 phường gồm: Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 14/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố kêu gọi người dân dọc tuyến đường đoàn xe đi qua cầm nhành hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Người dân được đề nghị đứng trên vỉa hè, giữ gìn trật tự và bảo đảm an toàn giao thông. Lộ trình, thời gian di chuyển có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Theo kế hoạch, đoàn xe di chuyển hài cốt liệt sĩ xuất phát từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh (phường Long Bình) dài khoảng 26km

Trong 731 hài cốt liệt sĩ được an táng có 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, lúc 19h ngày 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” sẽ diễn ra tại Công viên Lê Thị Riêng, nhằm tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ.