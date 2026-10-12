Triển lãm 45 tác phẩm mỹ thuật của nữ họa sĩ ba miền tại Đà Nẵng

Triển lãm khai mạc lúc 16 giờ ngày 17/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn, phường Hải Châu), kéo dài đến hết ngày 31/10/2026. Đây là hoạt động hưởng ứng tuần lễ sự kiện “Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng năm 2026” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức.

Với sự tham gia của 22 nữ họa sĩ đến từ ba miền đất nước, triển lãm mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu, thể hiện những góc nhìn riêng biệt về thiên nhiên, con người, ký ức và đời sống đương đại. Thông qua các phong cách sáng tác, chất liệu và ngôn ngữ tạo hình khác nhau, mỗi tác phẩm chuyển tải những cảm xúc, trải nghiệm và suy tư cá nhân của người nghệ sĩ, đồng thời phản ánh sự phong phú trong đời sống sáng tạo mỹ thuật nữ Việt Nam.

Không chỉ là dịp giới thiệu thành quả lao động nghệ thuật, “Duyên sắc ba miền” còn tạo cơ hội để các nữ họa sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, tăng cường kết nối giữa những người hoạt động mỹ thuật tại các trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của cả nước. Qua đó, góp phần tôn vinh tài năng, sức sáng tạo và những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực mỹ thuật đương đại.

Triển lãm có sự đồng hành của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Hội Mỹ thuật Đà Nẵng và sự tài trợ của nghệ sĩ Đinh Gia Thắng. Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng, thúc đẩy giao lưu nghệ thuật giữa các vùng miền, đồng thời góp phần làm phong phú đời sống văn hóa thành phố, tạo thêm không gian kết nối sáng tạo trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng.