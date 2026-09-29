Đưa pháp luật đến với người dân biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Hội và Ban lãnh đạo ấp Phú Trung tổ chức họp dân tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Trung bình mỗi tuần, cán bộ Biên phòng phối hợp đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể đến các khóm, ấp khu vực biên giới tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật. Bên cạnh các buổi tập trung, lực lượng còn đến từng hộ gia đình để trao đổi trực tiếp những vấn đề liên quan đời sống, sản xuất.

Theo chị Nguyễn Thị Trúc Phương, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Phú Trung, xã Nhơn Hội, nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp từng nhóm đối tượng, tập trung vào quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; xuất, nhập cảnh; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm, ma túy, mua bán người; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy và trật tự an toàn giao thông.

Thay vì tuyên truyền khô cứng, cán bộ Biên phòng lựa chọn những vụ việc cụ thể xảy ra trên địa bàn, tình huống người dân thường gặp để phân tích, giải thích, giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và vận dụng vào thực tế.

Thượng úy Nguyễn Thanh Vân, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Phú Hội cho biết, cán bộ tuyên truyền phải gần dân, hiểu dân và lựa chọn cách nói dễ hiểu để người dân nhận thức được việc chấp hành pháp luật mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Hội và phụ nữ ấp Phú Trung hướng dẫn người dân truy cập hòm thư điện tử tố giác tội phạm.

Phát huy vai trò các đoàn thể

Đồn Biên phòng Phú Hội xác định phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương là giải pháp quan trọng để mở rộng mạng lưới tuyên truyền.

Đoàn Thanh niên tập trung tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, sử dụng mạng xã hội an toàn và trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Hội Liên hiệp Phụ nữ chú trọng phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em và chấp hành pháp luật.

Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức quần chúng tuyên truyền đến hội viên, nhất là các hộ dân gần đường biên, mốc quốc giới; vận động người dân không tiếp tay, bao che cho buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Theo Trung tá Võ Hoàng Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Hội, công tác tuyên truyền còn được thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, panô, áp phích, tờ rơi, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội và các buổi sinh hoạt khu dân cư, giúp thông tin pháp luật được chuyển tải thường xuyên đến người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội và đoàn thể địa phương vận động tặng gạo cho các hộ dân tiêu biểu trong phong trào tự quản đường biên, cột mốc.

Người dân cùng bảo vệ biên giới

Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Nhiều người chủ động tìm hiểu quy định pháp luật, tích cực tham gia cùng lực lượng Biên phòng giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn.

Các hộ dân sinh sống gần đường biên tham gia tự quản đường biên, cột mốc; kịp thời thông báo cho Đồn Biên phòng khi phát hiện người lạ, phương tiện hoặc hoạt động có dấu hiệu bất thường.

Ông Nguyễn Văn Gàng, người dân ở khu vực biên giới ấp Phú Trung, xã Nhơn Hội cho biết, qua các buổi tuyên truyền của cán bộ Biên phòng và các đoàn thể, người dân hiểu rõ hơn những quy định pháp luật, biết cách xử lý khi phát hiện người lạ hoặc hoạt động bất thường gần khu vực biên giới.

Từ những chuyển biến trong nhận thức, người dân ngày càng trở thành lực lượng quan trọng cùng Bộ đội Biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần phòng ngừa vi phạm và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

TIẾN VINH