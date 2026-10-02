Hơn 70 người ở Giang Thành được hướng dẫn lái xe an toàn

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ cảnh sát giao thông trực tiếp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 70 người tham dự.

Các nội dung thực hành tập trung vào những kỹ năng thiết thực như quan sát và giữ khoảng cách an toàn, kiểm soát tốc độ, xử lý tình huống bất ngờ, chuyển hướng, dừng đỗ phương tiện đúng quy định, nhằm giúp người dân chủ động phòng ngừa nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông.

Dịp này, Đội Cảnh sát giao thông số 2 trao tặng 40 phần quà (gồm gạo, mì gói) cho các hộ dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.