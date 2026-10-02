[Ảnh] Toàn cảnh diễn tập phương án giải quyết gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên

Tình huống giả định diễn tập: các đối tượng quá khích bị kẻ xấu xúi giục, kích động tấn công lực lượng Công an. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia dự và chỉ đạo diễn tập.

Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, công an địa phương và các lực lượng liên quan, cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng.

Theo phương án, cuộc diễn tập tập trung vào hai tình huống chính: Giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; tổ chức bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các tình huống được xây dựng có tính liên hoàn, diễn biến từ đơn giản đến phức tạp, đặt ra yêu cầu xử lý linh hoạt, kịp thời, chính xác, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng cảnh sát cơ động với công an các đơn vị, địa phương và các lực lượng có liên quan. Quá trình diễn tập thể hiện rõ cơ chế chỉ huy, điều hành thống nhất, khả năng chuyển trạng thái, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức xử lý tình huống theo phương án được phê duyệt.

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý những tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; kiểm tra, đánh giá khả năng huy động, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện; nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ chiến thuật và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời thông qua diễn tập, các lực lượng thực hành vận hành cơ chế phối hợp, hiệp đồng, xử lý các tình huống giả định trong điều kiện phức tạp; kiểm tra khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và sử dụng các phương tiện, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, cuộc diễn tập BLKB-TN26 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện , các mặt công tác và thành công tốt đẹp.

Dưới đây là những hình ảnh toàn cảnh và ấn tượng về cuộc diễn tập quan trọng này:

Các đại biểu dự diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các lực lượng dự diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lực lượng đặc nhiệm Bộ Công an tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lực lượng cảnh sát cơ động Bộ Công an tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đơn vị chó nghiệp vụ tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các loại xe đặc chủng tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lần đầu nhiều loại xe chuyên dụng chống gây rối trật tự và bạo loạn được sử dụng diễn tập tại Tây Nguyên. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong cuộc diễn tập lần này các UAV cũng được sử dụng. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các loại vũ khí mới cũng được huy động tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các lực lượng tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tình huống giả định người dân kéo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, tụ tập đông người để đòi trả đất. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trường hợp giả định mặc dù đã được các ngành chức năng giải thích, tuyên truyền, vận động nhưng người dân bị các đối tượng xấu xúi giục, kích động gây rối an ninh, trật tự và đốt xe tại cổng Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trường hợp giả định: Khi Công an tỉnh đưa lực lượng Công an ra giữ gìn an ninh trật tự thì bị các đối tượng xấu xúi giục, kích động, các đối tượng bị kích động tấn công lực lượng Công an. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Công an tỉnh huy động các lực lượng ra trấn áp các đối tượng quá khích. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lực lượng kỵ binh tham gia trấn áp các đối tượng gây rối an ninh trật tự. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lực lượng chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia trấn áp các đối tượng gây rối an ninh, trật tự. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lực lượng cảnh sát cơ động dũng cảm chống đỡ trước các đối tượng quá khích sử dụng nhiều hung khí tấn công. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Công an điều lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố đến giải cứu con tin. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lực lượng đặc nhiệm đu dây từ trực thăng xuống nhà cứu con tin. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lực lượng đặc nhiệm ở mặt đất sẵn sàng tiêu diệt các đối tượng khủng bố. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các trực thăng và xe cứu thương được huy động đến hiện trường. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lực lượng đặc nhiệm đu dây từ mái nhà xuống xâm nhập các tầng khống chế các đối tượng khủng bố. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lúc này các đối tượng khủng bố sử dụng bom cho nổ trên nóc tòa nhà. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Công an huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và y tế đến chữa cháy và cứu con tin. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các đối tượng khủng bố bị bắt giữ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lực lượng rà phá bom mìn vào rà phá bom mìn tại hiện trường để bảo đảm an toàn. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tặng hoa và quà cho các đơn vị tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk tặng hoa và quà cho các đơn vị tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk chụp hình lưu niệm với các lực lượng tham gia diễn tập. (Ảnh: CÔNG LÝ)