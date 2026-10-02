[Ảnh] Toàn cảnh diễn tập phương án giải quyết gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên
Ngày 2/10 tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên (mật danh BLKB-TN26).
Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia dự và chỉ đạo diễn tập.
Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, công an địa phương và các lực lượng liên quan, cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng.
Theo phương án, cuộc diễn tập tập trung vào hai tình huống chính: Giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; tổ chức bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các tình huống được xây dựng có tính liên hoàn, diễn biến từ đơn giản đến phức tạp, đặt ra yêu cầu xử lý linh hoạt, kịp thời, chính xác, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng cảnh sát cơ động với công an các đơn vị, địa phương và các lực lượng có liên quan. Quá trình diễn tập thể hiện rõ cơ chế chỉ huy, điều hành thống nhất, khả năng chuyển trạng thái, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức xử lý tình huống theo phương án được phê duyệt.
Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý những tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; kiểm tra, đánh giá khả năng huy động, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện; nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ chiến thuật và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời thông qua diễn tập, các lực lượng thực hành vận hành cơ chế phối hợp, hiệp đồng, xử lý các tình huống giả định trong điều kiện phức tạp; kiểm tra khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và sử dụng các phương tiện, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, cuộc diễn tập BLKB-TN26 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện , các mặt công tác và thành công tốt đẹp.
Dưới đây là những hình ảnh toàn cảnh và ấn tượng về cuộc diễn tập quan trọng này:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-toan-canh-dien-tap-phuong-an-giai-quyet-gay-roi-an-ninh-trat-tu-bao-loan-khung-bo-tai-dia-ban-tay-nguyen-post992565.html