Đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân

Công an xã Quế Sơn đưa chủ trương chuyển đổi số đến gần với đời sống thực tiễn của người dân.

Theo Thượng tá Trần Quốc Phong - Trưởng Công an xã Quế Sơn, phương châm thực hiện là "đến từng nhà, gặp từng người, hướng dẫn từng trường hợp"; cán bộ trực tiếp tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự; đồng thời hướng dẫn người dân thao tác trên ứng dụng VNeID để tiếp cận nội dung dự thảo và thực hiện việc góp ý theo quy định.

Đối với những người chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh, chưa quen với các thao tác trên ứng dụng hoặc còn gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập, tìm kiếm nội dung và gửi ý kiến, cán bộ Công an xã Quế Sơn tận tình hướng dẫn từng bước. Từ việc mở ứng dụng, lựa chọn chức năng phù hợp, tiếp cận nội dung cần góp ý đến thao tác gửi ý kiến, đều được cán bộ giải thích cụ thể, dễ hiểu, bảo đảm người dân có thể tự mình thực hiện quyền tham gia đóng góp ý kiến.

Điều đáng ghi nhận là thông qua hoạt động này, khoảng cách giữa chủ trương chuyển đổi số với đời sống thực tiễn của người dân tiếp tục được thu hẹp. Công nghệ không còn là một khái niệm xa vời, mà từng bước trở thành phương tiện thiết thực để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay trên chiếc điện thoại của mình.

Thượng tá Trần Quốc Phong cho biết, trong quá trình triển khai, hình ảnh cán bộ Công an xã tận tình hướng dẫn người dân từng thao tác trên điện thoại đã tạo nên những ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân. Không ít người dân, nhất là người cao tuổi hoặc những người ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ, ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng sau khi được cán bộ hướng dẫn đã có thể tự mình thực hiện các thao tác trên VNeID.

Sự nhiệt tình, kiên trì và trách nhiệm của cán bộ Công an xã đã góp phần tạo dựng niềm tin, sự gần gũi giữa lực lượng Công an với nhân dân. Qua đó tiếp tục khẳng định phương châm công tác lấy nhân dân làm trung tâm, mọi hoạt động đều hướng đến phục vụ nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cảm động trước sự tận tình của cán bộ Công an xã, nhiều người dân sau khi được hỗ trợ đã viết tâm thư gửi lời cảm ơn. Trong tâm thư, người dân bày tỏ sự trân trọng trước thái độ hòa nhã, trách nhiệm, tận tình hướng dẫn của cán bộ Công an xã; đồng thời cho rằng, chính sự gần gũi, kiên nhẫn và hết lòng giúp đỡ nhân dân đã giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tham gia góp ý xây dựng pháp luật cũng như sử dụng các tiện ích số trong đời sống.

"Công an xã Quế Sơn sẽ tiếp tục xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số và tham gia xây dựng pháp luật là một nội dung quan trọng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tận tụy, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi lượt người dân tham gia góp ý, mỗi thao tác được thực hiện trên VNeID và mỗi lời cảm ơn gửi đến cán bộ Công an xã đều góp phần tạo nên một hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới: gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân và hết lòng phục vụ nhân dân. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, Công an xã Quế Sơn góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận giữa lực lượng Công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng quê hương Quế Sơn ngày càng văn minh, an toàn, phát triển", Thượng tá Trần Quốc Phong chia sẻ.