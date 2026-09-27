Phường Ba Ngòi ra quân hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số

Trong 2 ngày 26 và 27-9, UBND phường Ba Ngòi tổ chức chiến dịch ra quân tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng, nền tảng số, trọng tâm là ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính tại Tổ dân phố Hòa Bình và Giải Phóng. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 năm 2026 và phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn phường. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Nghị quyết số 57 ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lực lượng chức năng phường hướng dẫn người dân Tổ dân phố Hòa Bình sử dụng các nền tảng số.

Những thắc mắc của người dân ở Tổ dân phố Hòa Bình đều được lực lượng chức năng phường giải đáp kịp thời.

Chiến dịch hướng đến bảo đảm mọi người đều tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong đời sống.

Lực lượng chức năng của phường đã hướng dẫn từng người dân sử dụng các nền tảng số, phổ cập kỹ năng số cơ bản như: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; định danh điện tử VNeID (tải, đăng ký, kích hoạt mức 2, tích hợp giấy tờ); thanh toán không dùng tiền mặt qua Mobile Banking và ví điện tử; mua bán trên sàn thương mại điện tử Việt Nam; bảo vệ bản thân và gia đình trên môi trường mạng; tìm kiếm thông tin hiệu quả trên Internet. Hình thức triển khai kết hợp điểm cố định tại nhà văn hóa các tổ dân phố với việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp đến hộ gia đình, hộ kinh doanh theo tuyến đường.

Đoàn viên hướng dẫn người dân ở Tổ dân phố Giải Phóng sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo UBND phường Ba Ngòi, đầu tháng 10-2026, chiến dịch sẽ tiếp tục triển khai tại Tổ dân phố Ngô Mây và Trà Sơn. Việc ra quân không chỉ giúp người dân sử dụng thành thạo VNeID và dịch vụ công trực tuyến mà còn lan tỏa tinh thần học tập số, thu hẹp khoảng cách số ngay tại từng hộ gia đình trên địa bàn phường.

THÀNH LONG