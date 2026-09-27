Đồng Tháp: Hướng dẫn điều chỉnh mã quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân vùng xã An toàn khu

Hướng dẫn thực hiện đổi mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế.

Theo văn bản hướng dẫn, chính sách điều chỉnh này áp dụng cho người dân đang thường trú tại các xã ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và đang tham gia BHYT do BHXH tỉnh Đồng Tháp quản lý. Những trường hợp này nếu chưa được đổi sang mã quyền lợi hưởng số 2 (được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng) sẽ được hỗ trợ thực hiện thủ tục điều chỉnh.

Lưu ý: Quy định không áp dụng đối với người đang thuộc nhóm đối tượng được hưởng mã quyền lợi số 1. Trước khi nộp hồ sơ, bà con nên chủ động kiểm tra thông tin thường trú của mình trên ứng dụng VNeID (mức độ 2).

Người dân cũng có thể thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Về thành phần hồ sơ đề nghị điều chỉnh, người tham gia BHYT cần chuẩn bị:

• Tờ khai điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT:

- Người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp kê khai theo Mẫu TK1-TS (ban hành kèm Quyết định 366/QĐ-BHXH ngày 29-4-2026 của BHXH Việt Nam).

- Người chỉ tham gia BHYT kê khai theo Mẫu số 2 (ban hành kèm Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ).

- Nội dung ghi trong tờ khai: Cần ghi rõ “Đề nghị đổi mã quyền lợi hưởng trên thẻ BHYT do có địa chỉ thường trú tại xã An toàn khu: xã/phường... tỉnh/TP...”.

• Giấy tờ chứng minh nơi thường trú: Bà con nộp ảnh chụp xác thực thông tin thường trú trên ứng dụng VNeID (mức độ 2), Thông báo số định danh cá nhân hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan Công an cấp.

Về hình thức nộp hồ sơ, người dân và các đơn vị có thể lựa chọn một trong các phương thức thuận tiện sau:

1. Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh hoặc cấp xã.

2. Nộp trực tuyến: Thực hiện qua Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam (chọn quy trình 612c).

3. Thông qua đơn vị quản lý: Đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT sẽ lập Danh sách đề nghị (Mẫu D02-LT hoặc Mẫu số 03) kèm theo hồ sơ của người tham gia để gửi qua hệ thống giao dịch điện tử đến cơ quan BHXH.

Cơ quan BHXH tỉnh Đồng Tháp cũng khuyến cáo, trường hợp người lao động hay bà con Nhân dân có sự thay đổi về thông tin nơi thường trú, cần kịp thời thông báo cho cơ quan BHXH để được cập nhật, điều chỉnh mã quyền lợi hưởng BHYT đúng theo quy định hiện hành, giúp bảo đảm tối đa quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.