Cô Tô chúc thọ 290 người cao tuổi

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cô Tô Nguyễn Thị Phương Lan chúc thọ người cao tuổi tại nhà.

UBND xã Cô Tô tổ chức họp mặt người cao tuổi nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam.

Dịp này, xã trao bằng mừng thọ cho 287 người, gồm 134 cụ 70 tuổi, 90 cụ 75 tuổi, 41 cụ 80 tuổi, 18 cụ 85 tuổi và 4 cụ 95 tuổi.

Đối với 3 cụ trên 100 tuổi, lãnh đạo xã tổ chức các đoàn đến tận nhà thăm hỏi, chúc thọ.