Cô Tô chúc thọ 290 người cao tuổi
Ngày 1/10, xã Cô Tô (An Giang) tổ chức mừng thọ, chúc thọ 290 người cao tuổi trên địa bàn, trong đó có 3 cụ trên 100 tuổi được lãnh đạo xã đến tận nhà thăm, chúc thọ.
UBND xã Cô Tô tổ chức họp mặt người cao tuổi nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam.
Dịp này, xã trao bằng mừng thọ cho 287 người, gồm 134 cụ 70 tuổi, 90 cụ 75 tuổi, 41 cụ 80 tuổi, 18 cụ 85 tuổi và 4 cụ 95 tuổi.
Đối với 3 cụ trên 100 tuổi, lãnh đạo xã tổ chức các đoàn đến tận nhà thăm hỏi, chúc thọ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/co-to-chuc-tho-290-nguoi-cao-tuoi-a498543.html