Hòa nhạc giao hưởng 'Tình hữu nghị mãi xanh' kết nối nghệ sĩ Việt Nam - Trung Quốc

Những sáng tác chung từ hành trình giao lưu nghệ thuật

Chương trình do Nhật báo Quảng Tây (Trung tâm Truyền thông Quốc tế Quảng Tây), Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện giao lưu truyền thông và văn hóa Việt Nam - Trung Quốc năm 2026.

Đêm nhạc có sự tham dự của đại diện các cơ quan, tổ chức văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, truyền thông của Việt Nam và Trung Quốc cùng đông đảo nghệ sĩ, sinh viên và khách mời.

Dấu ấn giao lưu văn hóa qua những tác phẩm giao hưởng

“Tình hữu nghị mãi xanh” được hình thành từ quá trình giao lưu, sáng tác giữa các nhạc sĩ hai nước, bắt đầu được đẩy mạnh trong năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Theo nội dung phát biểu tại chương trình, tháng 7/2025, các nhạc sĩ Trung Quốc sang Việt Nam tìm hiểu đời sống văn hóa, nghệ thuật và thực tế sáng tác tại Quảng Ninh. Đến tháng 9 cùng năm, các nhạc sĩ Việt Nam sang Nam Ninh, Quảng Tây để giao lưu và tiếp tục phát triển ý tưởng sáng tác.

Từ những hoạt động trao đổi này, 8 tác phẩm giao hưởng và 2 ca khúc được các nhạc sĩ hai nước xây dựng. Các tác phẩm sau đó lần lượt được giới thiệu tại Nam Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nay là Hà Nội.

Phát biểu tại đêm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cho biết chương trình là sự tiếp nối quá trình hợp tác nghệ thuật giữa Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Học viện Nghệ thuật Quảng Tây. Qua các sáng tác, nghệ sĩ hai nước khai thác ngôn ngữ giao hưởng kết hợp với những màu sắc âm nhạc dân tộc, qua đó thể hiện những câu chuyện về quê hương, con người, tình bạn và khát vọng hòa bình, hợp tác.

Khi âm nhạc trở thành ngôn ngữ kết nối

Tại Hà Nội, chương trình được cấu trúc thành bốn chương, lần lượt mang chủ đề “Cùng uống chung một dòng nước”, “Khúc đàn năm tháng”, “Cùng đi trong mạch nguồn văn hóa” và “Hữu nghị Trường Xuân”.

Mở đầu là chương I “Cùng uống chung một dòng nước” với hai tác phẩm “Sông Hồng, Trường Giang cùng đổ về biển lớn” của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và “Mùa xuân trên sông Bắc Luân” của nhạc sĩ Lữ Quân Huy.

Chương II “Khúc đàn năm tháng” giới thiệu “Khúc tri âm” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, viết cho đàn bầu, đàn nguyệt và dàn nhạc giao hưởng; “Cộng hưởng dây lòng” của Đới Vĩ, kết hợp đàn Mã cốt hồ, đàn nhị với dàn nhạc giao hưởng; cùng song ca “Dòng sông hữu nghị”, với phần lời của Lê Tự Minh và âm nhạc của Nguyễn Đức Trịnh.

Chương III “Cùng đi trong mạch nguồn văn hóa” tiếp tục mang đến các tác phẩm “Sắc màu hòa âm” của Nguyễn Xuân Bắc, “Ấn tượng mồng Ba tháng Ba” của Hầu Đạo Huy và song ca “Tượng đài hữu nghị” do Lương Thiệu Vũ viết lời, Đới Vĩ sáng tác nhạc.

Khép lại chương trình là chương IV “Hữu nghị Trường Xuân”, gồm “Ngày hội” của Phạm Ngọc Khôi và “Tình hữu nghị mãi xanh” của Chung Tuấn Trình.

Các tác phẩm được trình diễn bởi các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Vương Thạch. Bên cạnh dàn nhạc giao hưởng, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị, Mã cốt hồ và các giọng ca đến từ hai nước.

Sau phần biểu diễn chính, các ca sĩ Việt Nam và Trung Quốc cùng trình bày ca khúc “Việt Nam - Trung Hoa”, khép lại đêm nhạc.

Qua chương trình, các nghệ sĩ có thêm không gian giới thiệu những sáng tác được hình thành từ quá trình giao lưu trực tiếp giữa hai nền âm nhạc. Việc kết hợp các nhạc cụ truyền thống với dàn nhạc giao hưởng cũng tạo nên cách tiếp cận khác đối với những chất liệu âm nhạc mang bản sắc Việt Nam và Trung Quốc.

“Tình hữu nghị mãi xanh” tại Hà Nội là điểm dừng tiếp theo trong hành trình giới thiệu các sáng tác chung của nghệ sĩ hai nước. Chương trình đồng thời cho thấy vai trò của các hoạt động giao lưu nghệ thuật trong việc tạo thêm cơ hội hợp tác, trao đổi chuyên môn giữa giới sáng tác và biểu diễn Việt Nam - Trung Quốc.