Đoàn công tác Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO tham quan, khảo sát Quần thể danh thắng Tràng An

Tại bến thuyền Tràng An, Đoàn công tác của Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO nhận được sự chào đón nồng nhiệt của cán bộ, nhân viên Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Du lịch; đại diện Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

Trong hành trình, Đoàn đã tham quan, trải nghiệm tuyến số 2 của Quần thể danh thắng Tràng An, với hệ thống hang động, thung nước và cảnh quan núi đá vôi đặc trưng; tìm hiểu những dấu tích khảo cổ, cho thấy quá trình cư trú và thích ứng của con người với môi trường tự nhiên từ hàng chục nghìn năm trước. Đoàn cũng dâng hương tại đền Suối Tiên, nơi thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - vị thần được thờ phụng trong tín ngưỡng dân gian vùng Sơn Nam, gắn với không gian Hành cung Vũ Lâm.

Đoàn công tác xem video giới thiệu về Quần thể danh thắng Tràng An.

Được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích khoảng 12.000 ha, hội tụ các giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, cảnh quan, sinh thái, văn hóa và lịch sử.

Qua khảo sát thực tế, các chuyên gia Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đánh giá cao những giá trị nổi bật toàn cầu của Tràng An; đồng thời ghi nhận kinh nghiệm của tỉnh Ninh Bình trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với sự tham gia của cộng đồng, sinh kế của người dân và phát triển du lịch bền vững. Việc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo tồn theo Công ước Di sản Thế giới, là một trong những kinh nghiệm thực tiễn được đoàn quan tâm.

Đoàn tham quan, trải nghiệm Quần thể danh thắng Tràng An.

Chuyến khảo sát góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình - điểm đến giàu giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên của khu vực và quốc tế; đồng thời tăng cường trao đổi, phối hợp giữa tỉnh Ninh Bình với Trung tâm Di sản Thế giới và các cơ quan tư vấn của UNESCO trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong thời gian tới.