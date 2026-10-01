Không gian làng nghề truyền thống đưa di sản đến gần hơn với người dân

Không gian làng nghề truyền thống mang đến trải nghiệm gần gũi, trực quan ngay tại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc

Thông qua việc xây dựng các không gian văn hóa, làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực, lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng thức mà còn tạo điều kiện để người dân, du khách trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị đặc sắc của vùng đất di sản.

Điểm nhấn trong cách thức tổ chức lễ hội năm nay là việc tăng cường kết nối giữa di sản với đời sống văn hóa đương đại, tạo ra những không gian để người dân và du khách không chỉ “đến xem” mà còn được tham gia, trải nghiệm và tương tác. Các giá trị lịch sử, văn hóa, nghề truyền thống, sản vật và ẩm thực địa phương được giới thiệu trong cùng một không gian, góp phần tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng tại Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Cùng với không gian di sản, không gian làng nghề truyền thống mang đến trải nghiệm gần gũi, trực quan về các nghề thủ công đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Khoảng 300-400 sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu, thể hiện sự khéo léo, tinh hoa nghề thủ công và sức sáng tạo của các nghệ nhân. Các sản phẩm đến từ những làng nghề, nghề truyền thống như gỗ Đông Giao, vàng bạc Châu Khê, mộc bản Thanh Liễu, gốm Chu Đậu, cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chạm khắc, thêu ren, gò, đúc, thúc đồng mỹ thuật và thư pháp.

Nghệ nhân thúc đồng mỹ thuật thao tác tạo hình tranh đồng tại không gian lễ hội, mang đến cho du khách trải nghiệm trực tiếp về một nghề thủ công truyền thống

Thông qua việc trực tiếp quan sát các sản phẩm và tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi nghề, mỗi sản phẩm, người dân và du khách có cơ hội tiếp cận gần hơn với giá trị văn hóa của các làng nghề. Đây cũng là cách để nghề truyền thống không chỉ được giới thiệu như những sản phẩm trưng bày mà trở thành một phần của trải nghiệm văn hóa tại lễ hội.

Ngoài ra, không gian sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu tiếp tục mở rộng trải nghiệm của du khách từ di sản văn hóa sang những sản vật gắn với đời sống sản xuất của người dân. Theo nội dung bài phát biểu khai mạc, không gian có sự tham gia của 36 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, giới thiệu khoảng 220 mã, loại sản phẩm với gần 19.000 đơn vị sản phẩm.

Sự hiện diện đa dạng của các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu không chỉ tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách mà còn góp phần giới thiệu những thành quả trong sản xuất, chế biến và phát triển sản phẩm địa phương. Qua đó, lễ hội trở thành không gian kết nối giữa văn hóa, du lịch với hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Du khách trải nghiệm làm bánh đậu xanh - một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng đất Xứ Đông

Bên cạnh các không gian trưng bày và trải nghiệm, chuỗi chương trình nghệ thuật, múa rối nước và các hoạt động văn hóa được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại cũng góp phần làm phong phú hành trình tham quan của người dân và du khách. Các chương trình nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật quần chúng, múa lân, trống hội, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát cửa đình, chèo, cải lương... tạo nên không khí văn hóa đa dạng trong không gian lễ hội.

Đặc biệt, các chương trình múa rối nước với những trò diễn cổ như chăn trâu, bắt cá, cày cấy, múa rồng, múa phượng, đấu vật, hội làng... đưa người xem trở về với không gian làng quê Bắc Bộ, tái hiện đời sống lao động, sinh hoạt cộng đồng và những phong tục, tập quán giàu bản sắc của người Việt.

Theo định hướng của TP Hải Phòng, phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị của quá khứ mà còn phải đưa di sản vào đời sống, để di sản trở thành điểm đến, sản phẩm văn hóa, du lịch và nguồn lực cho phát triển. Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 được tổ chức theo hướng kết nối di sản với văn hóa, du lịch, làng nghề, ẩm thực và sản vật địa phương, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với nhân dân và du khách.