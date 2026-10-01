Ba Chúc chúc thọ, mừng thọ 372 người cao tuổi

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Chúc Phạm Minh Hiền chúc thọ người cao tuổi.

Trong số 372 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ, có 143 cụ 70 tuổi, 124 cụ 75 tuổi, 66 cụ 80 tuổi, 30 cụ 85 tuổi và 9 cụ 95 tuổi.

Tại buổi lễ, UBND xã trao bằng mừng thọ cho 130 cụ. Đối với các cụ tuổi cao, sức yếu hoặc không thể tham dự, địa phương sẽ thành lập các đoàn đến tận nhà thăm hỏi, trao bằng mừng thọ.

Đại diện chính quyền địa phương mong các cụ tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.