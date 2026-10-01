8 cách bảo quản tỏi được lâu, đơn giản tại nhà

1. Bảo quản tỏi đã bóc vỏ trong ngăn mát tủ lạnh

Khi đã bóc vỏ, tỏi sẽ dễ hỏng hơn vì mất đi lớp bảo vệ tự nhiên. Tuy nhiên, vẫn có cách để giữ tỏi bóc vỏ tươi ngon trong thời gian ngắn.

Cho tỏi đã bóc vỏ vào hộp đựng thực phẩm kín khí hoặc túi zip có khóa kéo, loại bỏ càng nhiều không khí càng tốt. Điều này giúp ngăn tỏi bị khô và hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh. Tỏi bóc vỏ có thể giữ được khoảng 1-2 tuần trong tủ lạnh.

Bảo quản tỏi đã bóc vỏ trong ngăn mát tủ lạnh là phương pháp phổ biến. Ảnh:AI

2. Mẹo giữ tỏi lâu hỏng bằng muối rang

Sử dụng muối rang là phương pháp bảo quản tỏi tại nhà vừa đơn giản, nhanh chóng lại đạt hiệu quả cao. Thành phần muối rang vừa đóng vai trò hút ẩm trong túi, vừa giúp tiêu diệt vi khuẩn gây thối rữa, nhờ đó kéo dài thời gian sử dụng của tỏi.

Chuẩn bị: Tỏi tươi, 60g muối ăn, nồi nấu, vải gạc sạch, túi bảo quản.

Các bước thực hiện:

Cho 60g muối ăn vào nồi, bắc lên bếp đun trên lửa vừa và đảo đều tay đến khi muối khô ráo, chuyển sang màu vàng ngà.

Trút phần muối rang vào miếng gạc sạch rồi bọc kín lại. Lần lượt xếp tỏi và gói muối vào túi, miết chặt để miết hết không khí thừa ra ngoài rồi buộc kín miệng túi, đem cất ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Áp dụng cách này giúp tỏi giữ nguyên chất lượng suốt 1 đến 2 năm mà không lo hỏng.

3. Bảo quản tỏi bằng gừng và baking soda

Baking soda cùng gừng tươi đóng vai trò như các chất chống ẩm và kháng khuẩn tự nhiên, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng tỏi bị teo khô hay nảy mầm.

Chuẩn bị: Tỏi tươi, 2 muỗng canh baking soda, 1 củ gừng nhỏ, túi zip.

Các bước thực hiện: Cho tỏi vào túi zip sạch, thêm 2 muỗng canh baking soda và 1 củ gừng nhỏ vào cùng. Dùng tay ép kiệt không khí bên trong túi, khóa chặt miệng túi rồi đem để nơi thoáng mát, khô ráo.

4. Ngâm tỏi trong dầu ăn để bảo quản

Chuẩn bị: Tỏi tươi, máy xay sinh tố (hoặc băm nhỏ), hũ đựng thực phẩm, dầu ăn.

Các bước thực hiện: Bóc sạch vỏ các tép tỏi rồi cho vào lọ thủy tinh hoặc hũ sạch. Rót dầu ăn vào sao cho ngập hoàn toàn phần tỏi, đậy kín nắp và cất vào ngăn đá tủ lạnh. Khi chế biến, chỉ cần lấy thìa xúc lượng tỏi vừa đủ.

Ngâm tỏi trong dầu ăn. Ảnh: AI

5. Bảo quản tỏi bằng hỗn hợp trà, muối và baking soda

Sự kết hợp giữa trà xanh, muối và baking soda giúp triệt tiêu độ ẩm bên trong túi bọc. Đồng thời, trà cùng muối hỗ trợ diệt khuẩn và khử mùi, giúp củ tỏi không bị thối nhũn hay mọc mầm.

Chuẩn bị: Tỏi tươi, trà xanh, muối ăn, baking soda, túi nilon, khăn giấy.

Các bước thực hiện:

Tỏi mới mua về đem phơi nắng nhẹ khoảng 1 giờ hoặc để nơi thoáng gió từ 1-2 ngày để vỏ ngoài khô ráo hoàn toàn và thoát bớt hơi ẩm.

Xếp tỏi vào túi nilon. Trộn đều muối, baking soda và trà xanh thành hỗn hợp nặng khoảng 40-50g, dùng khăn giấy gói chặt rồi cho vào túi đựng tỏi.

Dùng máy hút chân không hoặc ép tay cho thoát hết không khí ra ngoài, buộc chặt miệng túi và cất nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Mẹo này giúp tỏi tươi nguyên cả năm không hỏng.

Lưu ý nhỏ:

Định kỳ 7-10 ngày nên mở miệng túi cho không khí lưu thông.

Lọc bỏ ngay những củ có dấu hiệu mốc, mọc mầm hoặc teo rỗng để tránh lây sang các củ khác.

Nếu gói hút ẩm bị ướt, cần lấy ra phơi khô hoặc thay gói mới ngay.

6. Bảo quản tỏi bằng phương pháp đông lạnh

Nếu không dùng tỏi thường xuyên, muốn tiết kiệm thời gian bóc vỏ mỗi lần nấu nướng hoặc tận dụng các tép tỏi dư thừa, cấp đông là giải pháp vô cùng tiện lợi.

Chuẩn bị: Tỏi tươi, khay làm đá, hũ đựng thực phẩm, màng bọc thực phẩm hoặc giấy bạc.

Các bước thực hiện:

Cách 1: Tách riêng từng tép tỏi nguyên vỏ, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm/giấy bạc hoặc cho vào hũ đậy nắp, cất vào ngăn đá. Khi cần chỉ việc lấy từng tép ra bóc vỏ chế biến.

Cách 2: Băm hoặc xay nhỏ tỏi rồi chia đều vào các ô khay đá, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín khay lại rồi cất vào ngăn đá. Mỗi lần nấu chỉ cần lấy đúng số viên tỏi đông lạnh cần dùng.

Phương pháp đông lạnh là cách bảo quản tỏi sử dụng được lâu dài. Ảnh: AI

7. Phương pháp ngâm tỏi với rượu hoặc giấm

Ngâm tỏi trong giấm hoặc rượu không chỉ giúp bảo quản lâu mà còn làm tăng hương vị và đặc tính có lợi của tỏi. Tỏi bóc vỏ ngâm đúng cách có thể lưu trữ trong ngăn mát tủ lạnh tới 4 tháng.

Chuẩn bị: Tỏi tươi, giấm ăn, rượu trắng, hũ/lọ thủy tinh.

Các bước thực hiện: Bóc sạch vỏ tỏi, cho vào lọ thủy tinh rồi đổ rượu trắng hoặc giấm vào ngập tỏi, đậy nắp kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Lưu ý nhỏ:

Bạn có thể thay thế bằng rượu vang (đỏ/trắng không đường), giấm trắng hoặc giấm vang trắng.

Để tăng thêm hương vị, có thể cho thêm chút muối cùng các loại thảo mộc khô (ớt khô, lá nguyệt quế, hương thảo, kinh giới) rồi lắc đều.

Nếu xuất hiện vệt mốc trên bề mặt hũ ngâm, hãy bỏ ngay. Tuyệt đối không để hũ tỏi ngâm ở nhiệt độ phòng vì rất dễ sinh nấm mốc nguy hại.

8. Phương pháp sấy khô tỏi

Tỏi sấy khô bị mất nước nên thu gọn diện tích, rất tiện cất giữ trong bếp. Khi đem nấu nướng, tỏi khô sẽ hút nước trở lại và giải phóng hương vị vô cùng đậm đà.

Chuẩn bị: Tỏi tươi, máy sấy thực phẩm hoặc lò nướng.

Các bước thực hiện:

Cách 1 (dùng máy sấy): Bóc vỏ tỏi, bổ đôi tép tỏi theo chiều dọc. Xếp tỏi lên khay và khởi động máy sấy theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Cách 2 (dùng lò nướng): Bóc vỏ và bổ đôi các tép tỏi rồi xếp vào khay nướng. Bật lò ở 60°C trong 2 giờ, sau đó hạ nhiệt độ xuống 55°C và nướng tiếp đến khi tỏi khô kiệt hoàn toàn.