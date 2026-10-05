Đưa giải pháp số đến gần nông dân

Các doanh nghiệp ký cam kết đồng hành cùng với thành phố trong chuyển đổi số. Ảnh: HỒ QUÂN

NGUYỄN THỊ HUÊ, GIÁM ĐỐC HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG SẢN VÀ DƯỢC LIỆU BẢN BOA (XÃ TRÀ GIÁP):

Nhà nông cần được đồng hành, hỗ trợ

Người tiêu dùng các sản phẩm nông sản, chăm sóc sức khỏe hiện rất quan tâm đến các sản phẩm có dữ liệu chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, đối với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như trầm hương, quế và một số loài dược liệu có giá trị, chất lượng sản phẩm tăng lên theo thời gian sinh trưởng. Nếu không chuyển đổi số, người tiêu dùng rất khó xác minh thời gian, điều kiện trồng, chất lượng các loại cây trồng. Đồng thời, người bán sẽ khó bán được “giá trị thời gian và chất lượng thật” của cây trồng, nâng cao lợi nhuận.

Để nâng cao hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số ngay từ giai đoạn khởi tạo, nông dân mong muốn các ngành chức năng hỗ trợ chuẩn hóa mã số vùng trồng, bản đồ số và hướng dẫn ứng dụng các công cụ truy xuất nguồn gốc số ngay từ khi mới bắt đầu xuống giống. Nhà nông cũng cần có sự hợp tác, đồng hành của doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng trong việc cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý chi phí phù hợp và gói nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ chuyển đổi số nông nghiệp.

ÔNG ĐÀO NGỌC ĐẠT, PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI SỐ (BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ):

Cần lựa chọn đúng giải pháp

Kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn trực tiếp với hộ gia đình, hợp tác xã và chủ trang trại. Quá trình sản xuất trải qua nhiều khâu, từ đầu vào, sản xuất, chế biến đến phân phối và tiêu dùng. Do đó, chuyển đổi số cần được nhìn nhận trên toàn bộ chuỗi giá trị, thay vì chỉ tập trung vào một khâu riêng lẻ.

Tham chiếu cách tiếp cận chuỗi giá trị nông sản - thực phẩm của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), có thể thấy công nghệ số hỗ trợ ở từng khâu cụ thể. Khi áp dụng trong khâu đầu vào sẽ giúp người sản xuất tiếp cận thông tin về giống, vật tư, thời tiết, thị trường, nguồn vốn và các dịch vụ hỗ trợ; qua đó chủ động hơn trong lựa chọn và quản lý đầu vào. Trong sản xuất, các công nghệ như IoT, cảm biến, hệ thống giám sát và dữ liệu số có thể hỗ trợ theo dõi môi trường sản xuất, tình trạng cây trồng, vật nuôi; phục vụ tưới tiêu, chăm sóc và cảnh báo sâu bệnh.

Trong khi đó, ở khâu chế biến, công nghệ số hỗ trợ quản lý quy trình, sản lượng, chất lượng và dữ liệu sản phẩm; tạo cơ sở cho kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Trong phân phối, thương mại điện tử, thanh toán số, logistics và marketing số giúp mở rộng thị trường, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp và người mua. Ở khâu tiêu dùng, các nền tảng số và công cụ tương tác giúp cung cấp thông tin sản phẩm, tiếp nhận phản hồi và đưa nhu cầu thị trường trở lại phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Để chuyển đổi số có hiệu quả, trước hết phải đánh giá đúng mức độ và lựa chọn đúng giải pháp. Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Hệ thống đánh giá và hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp. Qua đó thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ chuyển đổi số, tiếp cận các giải pháp công nghệ, nguồn lực hỗ trợ, tri thức và tư vấn về chuyển đổi số. Đồng thời kết nối nhu cầu của doanh nghiệp với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp số. Hệ thống dự kiến được triển khai trong quý IV/2026. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có hướng dẫn để các địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

ÔNG HỒ QUANG BỬU, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG:

Nâng cao giá trị gia tăng cho kinh tế vườn

Nhiều doanh nghiệp công nghệ số đã ký kết biên bản đồng hành với thành phố trong việc hỗ trợ, triển khai các giải pháp chuyển đổi số cụ thể cho chủ nhà vườn, trang trại. Mục tiêu là sẽ triển khai các giải pháp đã có cho các khâu hoạt động của nhà vườn, trang trại, từ vốn, giống cho đến đưa sản phẩm đến khách hàng, mở rộng thị trường, phát triển du lịch…

Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp chuyển đổi số theo hướng có sản phẩm và kết quả cụ thể, hiệu quả đo lường được. Đồng thời, hoàn thiện và triển khai rộng rãi cơ sở dữ liệu và bản đồ số nhà vườn, trang trại toàn thành phố; triển khai thống kê, giám sát việc triển khai giải pháp chuyển đổi số nhà vườn, trang trại theo từng xã, phường trên IOC, báo cáo định kỳ cho UBND thành phố.

Thành phố mong muốn doanh nghiệp tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành lâu dài với nông dân làm kinh tế vườn, kinh tế trang trại Đà Nẵng. Đồng thời, nông dân cần mạnh dạn thay đổi tư duy, sẵn sàng đón nhận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Sự chủ động, quyết tâm tham gia của nông dân chính là yếu tố quyết định sự thành bại của công cuộc chuyển đổi số nông nghiệp. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế nhà vườn, trang trại, trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho nông dân, thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng 2 con số.