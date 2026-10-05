Gỡ rào cản để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên
Có dự án nhưng khó tiếp cận vốn. Muốn đổi mới công nghệ nhưng thiếu nguồn lực đầu tư. Những vướng mắc ấy đang hạn chế khả năng phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh các chương trình hỗ trợ, điều doanh nghiệp mong đợi là chính sách rõ ràng, thủ tục thông suốt để yên tâm sản xuất. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động đầu tư và lớn lên cũng chính là tạo thêm động lực cho nền kinh tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/go-rao-can-de-doanh-nghiep-nho-va-vua-lon-len-420825.htm