Gỡ rào cản để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.