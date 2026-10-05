“Luồng xanh” – cam kết mạnh mẽ của chính quyền phục vụ doanh nghiệp

Trước đây, không ít doanh nghiệp khi triển khai dự án đầu tư phải dành nhiều tháng, thậm chí cả năm để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt, việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ không chỉ là yêu cầu cải cách hành chính mà còn là thước đo năng lực điều hành và mức độ đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp. Tại Lào Cai, việc triển khai cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền trong xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hiệu quả.

Cùng với mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, Lào Cai xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những đột phá quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng. Thông điệp đó được thể hiện rõ qua những cam kết của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Theo đó, tỉnh quyết tâm rút ngắn từ 30 - 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường; bảo đảm mọi doanh nghiệp được tiếp cận bình đẳng các quy hoạch, cơ chế, chính sách hỗ trợ; xử lý các kiến nghị theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”; đồng thời xây dựng môi trường đầu tư an toàn, ổn định để doanh nghiệp yên tâm phát triển lâu dài.

Từ cam kết đến hành động, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thí điểm theo cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả bước đầu của cơ chế này đã được kiểm chứng từ thực tiễn. Ngày 20/7/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 116 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel là nhà đầu tư Dự án Cửa khẩu thông minh tại Kim Thành. Toàn bộ quá trình tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến và thẩm định chỉ diễn ra trong khoảng 40 ngày. Đối với doanh nghiệp, đây là sự thay đổi rất lớn.

Ông Lã Mạnh Hoàng, Phó Giám đốc Viettel Logistics cho biết: “Trước đây chúng tôi dự kiến làm các thủ tục hành chính sẽ mất khoảng 6 tháng đến 1 năm. Tại Lào Cai khi triển khai dự án cửa khẩu thông minh, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã giảm đi một nửa. Đây là cơ sở để chúng tôi triển khai dự án sớm hơn”.

Không chỉ đơn thuần là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, cơ chế “luồng xanh” còn thay đổi cách thức phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

Khác với quy trình thông thường, các dự án đủ điều kiện sẽ được ưu tiên phân luồng xử lý. Các sở, ngành, địa phương chủ động trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện đồng thời nhiều phần việc liên quan thay vì chờ hoàn thành từng bước theo trình tự tuần tự. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi của doanh nghiệp.

Mọi khâu giải quyết đều được công khai, minh bạch, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Đây cũng là giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm công vụ, hạn chế tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong quá trình xử lý hồ sơ đầu tư.

Để cơ chế “luồng xanh” phát huy hiệu quả bền vững, tỉnh Lào Cai cũng đặt trọng tâm vào chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, các quy trình được xây dựng trên môi trường điện tử, giúp doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trực tuyến, giảm thời gian đi lại và tăng tính minh bạch trong toàn bộ quá trình giải quyết.

Ông Chu Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai cho biết: “Tỉnh công khai toàn bộ các quy trình thủ tục, quy hoạch cũng như các dự án đầu tư để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, cập nhật các chủ trương, chính sách của địa phương”.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, các cơ quan chuyên môn còn được giao nhiệm vụ rà soát, cập nhật tiêu chí dự án áp dụng cơ chế “luồng xanh”; phân công cán bộ có năng lực trực tiếp giải quyết hồ sơ; đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, quá hạn.

Có thể thấy, “luồng xanh” không chỉ là một quy trình hành chính mới mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ của chính quyền tỉnh trong việc chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy doanh nghiệp và nhà đầu tư làm trung tâm. Khi những “điểm nghẽn” về thủ tục được tháo gỡ, những “luồng xanh” được mở rộng, dòng vốn đầu tư sẽ có thêm điều kiện để lưu thông nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đây không chỉ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là nền tảng quan trọng để Lào Cai hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Các hồ sơ “Luồng xanh” được nhận diện bằng dấu riêng, ưu tiên tiếp nhận, xử lý và giám sát tiến độ trên môi trường điện tử, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh triển khai dự án.