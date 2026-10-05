HĐND tỉnh Lào Cai khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 30 tại phường Trung Tâm

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn khảo sát HĐND tỉnh Lào Cai với phường Trung Tâm.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Tâm; đại diện các phòng, ban chuyên môn cùng bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, phường Trung Tâm báo cáo kết quả rà soát, bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng hoạt động không chuyên trách tại các tổ dân phố theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND.

Hiện phường có 15 tổ dân phố, được sắp xếp từ 46 tổ trước đây, giảm 31 tổ, tương ứng 67,5%. Toàn phường có 6.655 hộ, 26.013 nhân khẩu.

Sau sắp xếp, số người hoạt động không chuyên trách tại các tổ dân phố giảm từ 138 xuống còn 45 người; số người giúp việc giảm từ 276 xuống còn 90 người. Việc tổ chức lại các tổ dân phố và tinh gọn lực lượng ở cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp yêu cầu tổ chức bộ máy trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, bố trí nhân lực phù hợp, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với những trường hợp thuộc diện sắp xếp.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến bố trí, sắp xếp đội ngũ; thực hiện chế độ, chính sách và bảo đảm quyền lợi của lực lượng hoạt động không chuyên trách. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định tư tưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ tại các tổ dân phố sau sắp xếp.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát, phát biểu tại buổi làm việc với phường Trung Tâm về thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của Đảng ủy, UBND phường Trung Tâm trong triển khai Nghị quyết số 30/NQ-HĐND.

Đồng chí đề nghị phường tiếp tục rà soát, nắm bắt rõ tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; tổng hợp, hoàn thiện các kiến nghị, đề xuất gửi Đoàn khảo sát.

Các ý kiến tại buổi làm việc sẽ được Đoàn tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bảo đảm việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng không chuyên trách ở cơ sở, phù hợp với thực tiễn hiện nay.