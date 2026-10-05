Tuyên Quang: Xã Trung Thịnh phát huy lợi thế, mở hướng phát triển kinh tế

Mô hình nuôi ong lấy nhộng của anh Thào Seo Páo bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.

Đa dạng sinh kế từ lợi thế tại chỗ

Nuôi ong vò vẽ lấy nhộng là mô hình không mới ở nhiều địa phương, nhưng tại Trung Thịnh, đây đang là hướng sản xuất được một số hộ dân mạnh dạn tiếp cận.Tại thôn Đông Chứ, gia đình anh Thào Seo Páo là một trong những hộ tiên phong phát triển mô hình. Tận dụng điều kiện tự nhiên và nguồn thức ăn sẵn có, gia đình anh từng bước chăm sóc, duy trì và mở rộng đàn ong theo hướng sản xuất hàng hóa.

Vụ thu hoạch đầu tiên, gia đình anh thu được 130 kg nhộng ong. Toàn bộ sản phẩm được thương lái đến tận nhà thu mua với giá trung bình khoảng 350.000 đồng/kg. Với quy mô hiện còn khiêm tốn, mô hình cho thấy lợi thế khi không đòi hỏi nhiều diện tích đất, có thể tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân địa phương.

Anh Thào Seo Páo cho biết, sau khi tìm hiểu thông tin trên báo chí và các phương tiện truyền thông, nhận thấy nuôi ong có khả năng phát triển, thị trường có nhu cầu nên từ tháng 3/2026, gia đình anh bắt đầu nuôi với 10 tổ. Đến nay, đàn ong phát triển tốt và đã cho nguồn thu bước đầu. Cùng với nuôi ong, nuôi ngựa cũng được một số hộ dân quan tâm phát triển. Tận dụng nguồn thức ăn từ đồng cỏ và phụ phẩm nông nghiệp, các hộ từng bước duy trì, mở rộng đàn theo hướng hàng hóa.

Đầu năm 2026, anh Vàng Văn Quân ở thôn Nắm Ngà đầu tư 10 con ngựa để nuôi sinh sản và thương phẩm. Đàn ngựa phát triển tốt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Đầu tháng 8/2026, gia đình anh xuất bán 3 con với giá gần 30 triệu đồng/con.

Ngoài nuôi ong và ngựa, một số hộ dân còn thử nghiệm các mô hình nuôi cầy hương, dúi, cá tầm... Quy mô khác nhau, nhưng những mô hình mới đang góp phần đa dạng hóa sinh kế, mở thêm lựa chọn phát triển kinh tế hộ.

Lựa chọn mô hình phù hợp, tránh phát triển theo phong trào

Trung Thịnh xác định phát triển kinh tế hộ phải gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương và phát huy nội lực của người dân. Các mục tiêu phát triển kinh tế được cụ thể hóa trong nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của địa phương.

Ông Đào Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Trung Thịnh, cho biết xã đã xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2031, phấn đấu tổng thu toàn xã đạt từ 190-210 tỷ đồng/năm.

Trong đó, phát triển kinh tế hộ gắn với Đề án cải tạo vườn tạp, giảm nghèo bền vững và chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao được xác định là một trong những hướng trọng tâm. Địa phương chú trọng lựa chọn mô hình dựa trên điều kiện sản xuất, khả năng đầu tư của người dân và nhu cầu thị trường, hạn chế tình trạng sản xuất theo phong trào.Cách làm này nhằm khuyến khích người dân tận dụng hiệu quả đất đai, nguồn thức ăn sẵn có và kinh nghiệm sản xuất để hình thành những mô hình có khả năng duy trì, phát triển lâu dài.

Nâng giá trị nông sản, mở rộng hướng phát triển

Trung Thịnh hiện duy trì trên 18.700 con gia súc và hơn 109.000 con gia cầm. Bên cạnh các vật nuôi truyền thống, xã bước đầu thí điểm một số mô hình chăn nuôi mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tìm kiếm những hướng sản xuất có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện địa phương.

Toàn xã hiện có 29 mô hình sản xuất nông nghiệp và chế biến đang hoạt động, gồm 16 mô hình chăn nuôi, 5 mô hình trồng trọt và 8 mô hình trồng, thu mua, chế biến chè Shan tuyết.Trong đó, chè Shan tuyết tiếp tục là một trong những sản phẩm có lợi thế của địa phương. Việc phát triển các mô hình trồng, thu mua và chế biến đang góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Từ những mô hình bước đầu, xã Trung Thịnh đang từng bước định hình hướng phát triển kinh tế hộ theo hướng đa dạng sinh kế, khai thác hiệu quả lợi thế địa phương và nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích.

Để các mô hình phát triển ổn định, bên cạnh sự chủ động của người dân, địa phương cần tiếp tục quan tâm đến chuyển giao kỹ thuật, liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các mô hình từ quy mô hộ gia đình từng bước phát triển theo hướng hàng hóa.

Với cách tiếp cận phù hợp, việc phát huy lợi thế tại chỗ và đa dạng hóa sinh kế đang mở thêm cơ hội để người dân Trung Thịnh nâng cao thu nhập, tạo việc làm và cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả hơn.