Doanh thu quý III của Sao Ta giảm hai chữ số

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex - Mã: FMC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9/2026 với doanh thu đạt 23,28 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, sản lượng tôm thành phẩm của doanh nghiệp đạt 2.623 tấn, giảm gần 4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ đạt 1.933 tấn, giảm 14% so với tháng 9/2025.

Đối với mảng nông sản, sản lượng sản xuất đạt 45 tấn, giảm 46% so với cùng kỳ, còn sản lượng tiêu thụ đạt 56 tấn, giảm 40%.

Về hoạt động nuôi tôm, Sao Ta dự kiến hoàn tất thu hoạch vào tuần đầu tháng 10. Theo doanh nghiệp, quý III là giai đoạn tập trung thu hoạch vụ tôm nuôi chính trong năm, với sản lượng thu hoạch rất tốt, góp phần lớn vào kết quả kinh doanh quý.

Tính chung quý III, doanh thu của Sao Ta đạt khoảng 91,15 triệu USD (2.370 tỷ đồng), giảm gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 198,5 triệu USD (5.161 tỷ đồng), thấp hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh: FMC

Ở góc độ toàn ngành, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), từ nay đến cuối năm, ngành thủy sản vẫn phải đối mặt với nhiều yếu tố tác động, bao gồm thuế quan, cạnh tranh nguồn cung, chi phí sản xuất và các yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc, hồ sơ xuất khẩu.

Tại thị trường Mỹ, bên cạnh thuế Section 301, doanh nghiệp còn phải tính đến các loại thuế và biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng riêng cho từng mặt hàng. Đồng thời, các thị trường lớn như Mỹ và EU tiếp tục nâng cao yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và hồ sơ xuất khẩu.

Bên cạnh những rào cản thương mại, chi phí nguyên liệu cũng là vấn đề cần quan tâm. Theo VASEP, nguồn cung bột cá từ Peru đang chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế khai thác cá cơm. Tình trạng này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung, đồng thời có thể đẩy giá nguyên liệu thức ăn thủy sản trên thị trường toàn cầu đi lên. Qua đó, chi phí thức ăn và giá thành sản xuất của ngành thủy sản nuôi tại Việt Nam có thể chịu thêm áp lực.

Về triển vọng xuất khẩu cả năm 2026, VASEP đưa ra ba kịch bản. Trong kịch bản cơ sở, kim ngạch xuất khẩu thủy sản dự kiến đạt khoảng 12,1-12,3 tỷ USD. Nếu các rào cản tại Mỹ được tháo gỡ hoặc chính sách thuế có thay đổi, giá trị xuất khẩu có thể tăng lên khoảng 12,5 tỷ USD theo kịch bản tích cực.

Ngược lại, ở kịch bản thận trọng, kim ngạch xuất khẩu có thể chỉ đạt 11,8-12 tỷ USD nếu đơn hàng sụt giảm mạnh, tôm Việt Nam tiếp tục chịu sức ép cạnh tranh từ Ecuador và nhu cầu tại thị trường EU phục hồi chậm.

Hiện VASEP kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2026 đạt 12,1-12,3 tỷ USD, tăng khoảng 8,3-9% so với năm 2025.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng thư ký VASEP, để ngành thủy sản đồng hành với mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm gồm mở rộng thị trường, tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng.