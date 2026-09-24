Đưa di sản đến gần du khách

Ứng dụng công nghệ vào hoạt động du lịch không chỉ giúp du khách dễ dàng tiếp cận điểm đến mà còn giúp lan tỏa hình ảnh di sản đi xa. Ảnh: KHÁNH LINH

Mở rộng không gian trải nghiệm

Những năm gần đây, việc đưa di sản lên không gian mạng ngày càng phổ biến. Các trang mạng xã hội đã giúp du khách dễ dàng tìm hiểu lịch sử, kiến trúc, văn hóa trước khi lên kế hoạch chuyến đi. Nếu quảng bá truyền thống chủ yếu dựa vào ấn phẩm, pano và thuyết minh trực tiếp, nền tảng số mở ra phương thức kể chuyện sinh động hơn thông qua hình ảnh 3D, video ngắn, podcast... Điểm khác biệt của truyền thông số là nội dung được xây dựng bám sát từng nhóm khách hàng, độ tuổi, sở thích và thị trường. Qua mức độ tương tác, đơn vị quản lý có thêm cơ sở nhận diện sự quan tâm của du khách đối với từng sản phẩm, từ đó điều chỉnh phương thức thông tin.

Điển hình, vào năm 2023 tại Khu đền tháp Mỹ Sơn đã triển khai ứng dụng nhiều công nghệ để quảng bá, tăng sức hút cho di sản như Audio Guide bằng 4 ngôn ngữ (Anh, Pháp, Hàn, Việt); website thực tế ảo VR360. Gần đây nhất, từ tháng 6/2026, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức quảng bá hình ảnh khu đền tháp trên các nền tảng mạng xã hội. Sau 3 tháng, chiến dịch đạt hơn 3 triệu lượt xem trên Facebook, gần 609 nghìn lượt trên Instagram và khoảng 3,1 triệu lượt trên TikTok. Bà Nguyễn Thị Tiến Thanh, Trưởng phòng Hợp tác xúc tiến du lịch và dịch vụ (Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn) nhìn nhận, đây là những con số ấn tượng so với phương thức truyền thống. Dù lượng khách mua vé chưa thể tăng ngay trong thời gian ngắn, nhưng độ tương tác và theo dõi khu di sản trên các nền tảng mạng xã hội đem lại kỳ vọng lớn tăng trưởng khách đến với di sản trong tương lại.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An cũng cho rằng, quảng bá trực tuyến là hướng đi tất yếu để tiếp cận thị trường quốc tế. Thời gian qua, tại các sự kiện lớn, đơn vị đều có sự tham gia của các KOL (người có sức ảnh hưởng) và truyền thông quốc tế. “Các nền tảng số không chỉ cung cấp thông tin mà còn mở rộng không gian trải nghiệm. Với thực tế ảo, công nghệ 3D hay trí tuệ nhân tạo (AI), du khách có thể tiếp cận điểm đến trực quan và tương tác đa ngôn ngữ ngay cả khi chưa đặt chân tới. Hội An đang làm điều này nhằm tạo thêm giá trị cho di sản trong lòng du khách”, bà Cẩm nói.

Tăng khả năng tiếp cận khách hàng

Cuối tháng 8/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp cùng nền tảng trực tuyến Klook tổ chức chương trình Kreatorverse 2026, quy tụ hơn 120 nhà sáng tạo nội dung từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các khách mời đã trực tiếp khám phá hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ di sản, cảnh quan đến ẩm thực, sau đó lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng đến hàng triệu người dùng toàn cầu. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mạng lưới KOL quốc tế không chỉ tăng độ nhận diện điểm đến mà còn mang lại nguồn dữ liệu quý giá về hành vi, nhu cầu của du khách, làm cơ sở để ngành nghiên cứu, xây dựng sản phẩm phù hợp.

Dù công nghệ đóng vai trò quan trọng, các chuyên gia cho rằng phương thức truyền thống vẫn giữ nguyên giá trị. Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải du lịch Vitraco cho rằng, mỗi điểm đến cần lựa chọn sự kết hợp linh hoạt giữa hai phương thức này tùy thuộc vào tệp khách hàng hướng tới.

Phân tích sâu hơn, ông Phan Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhấn mạnh yếu tố con người và nội dung. Theo ông Thanh, công nghệ chỉ là công cụ; để kể câu chuyện di sản hấp dẫn, cần đội ngũ am hiểu văn hóa và có kỹ năng chuyển hóa giá trị ấy lên từng nền tảng số. Cạnh đó, cộng đồng địa phương, các nghệ nhân và thế hệ trẻ cần được tham gia sâu vào quá trình quảng bá. Khi tiếng nói cộng đồng hiện diện trong sản phẩm số, thông điệp truyền tải sẽ gần gũi và chân thực hơn. “Sản phẩm công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi chứa đựng thông tin chính xác và phản ánh đúng bản sắc cộng đồng. Cùng với đầu tư công nghệ, cần xây dựng kho dữ liệu di sản chuẩn hóa và đào tạo nguồn nhân lực số vững chuyên môn”, ông Thanh gợi ý.

Việc tận dụng thành tựu công nghệ, kết hợp nguồn tài nguyên phong phú sẽ mở thêm “cánh cửa” đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng. Qua đó, biến di sản thành nguồn lực, định vị vững chắc thương hiệu du lịch miền Trung trên bản đồ quốc tế.