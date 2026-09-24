Nhà vệ sinh công cộng tự động mở cửa sau 10 phút sử dụng

Những nhà vệ sinh này hiện đang được lắp đặt tại thành phố New York và giới hạn thời gian sử dụng là 10 phút. Hệ thống sẽ phát thông báo bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha vào các mốc thời gian 5 phút và 8 phút, tiếp đó là lời nhắc rời khỏi nhà vệ sinh khi sắp hết hạn mức 10 phút. Cửa sẽ tự động mở vào thời điểm 10 phút 30 giây.

Người dân có thể sử dụng miễn phí bằng cách quét mã QR tại lối vào, gửi tin nhắn văn bản hoặc sử dụng ứng dụng chuyên dụng. Hiệu quả quản lý cũng được nâng cao nhờ hệ thống phân tích tần suất sử dụng và mức độ sạch sẽ, qua đó tự động thông báo cho nhân viên khi cần vệ sinh.

Công ty giải thích rằng, họ triển khai hệ thống này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng nhà vệ sinh quá lâu, đồng thời đảm bảo duy trì điều kiện vệ sinh và an toàn hơn. Thành phố New York có kế hoạch lắp đặt tổng cộng 17 nhà vệ sinh loại này tại năm quận của thành phố.