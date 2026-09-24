Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026: Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy công nghệ Việt

Công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức liên quan tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Theo kế hoạch, Ngày hội năm nay có chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, hướng tới lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong tuần cao điểm chào mừng Ngày hội, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức các hoạt động trọng tâm tại Hà Nội.

Theo đó, Lễ chào mừng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tại sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo năm 2026 và Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026; đồng thời trao giải Cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026.

Cùng với lễ chào mừng, một loạt diễn đàn dự kiến được tổ chức, gồm Diễn đàn Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Diễn đàn Đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mê Công (GMS Innovation Forum).

Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026) cũng là một trong những hoạt động trọng tâm. Triển lãm dự kiến giới thiệu các công nghệ, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, sản phẩm đã được ứng dụng và các kết quả nghiên cứu có tiềm năng thương mại hóa.

Bên cạnh đó là các hoạt động kết nối, xúc tiến thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo, với sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các đối tác.

Kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các hoạt động hưởng ứng Ngày hội năm 2026 không chỉ tập trung vào truyền thông, tuyên truyền mà hướng tới kết nối các chủ thể và nguồn lực của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được khuyến khích tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn để trao đổi giải pháp khơi thông nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay và kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái.

Hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ và kết nối đầu tư được xác định là một nội dung quan trọng. Theo đó, doanh nghiệp được kết nối với viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức trung gian, quỹ đầu tư và nhà đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời được tư vấn về cơ chế hỗ trợ, các quỹ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như các nguồn tài chính khác.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng khuyến khích tổ chức các hoạt động trình diễn, giới thiệu công nghệ, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ kết nối cung - cầu đối với những công nghệ đã được chuyển giao, làm chủ hoặc có tiềm năng ứng dụng, thương mại hóa.

Công ty CT UAV giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo 2025. (Ảnh: MST)

Các hoạt động tôn vinh, biểu dương tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu về đổi mới sáng tạo cũng được triển khai, gắn với các chương trình thi đua, cuộc thi và cuộc vận động về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, các chương trình đào tạo, tập huấn, tư vấn chuyên sâu về quản trị đổi mới sáng tạo, quản trị quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và huy động vốn được khuyến khích tổ chức.

Lan tỏa đổi mới sáng tạo toàn xã hội

Theo quy định tại Nghị định số 268/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 01/10 hằng năm là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (INNOVATION DAY) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học chủ động triển khai hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế như ngày hội sáng kiến, tuần lễ đổi mới sáng tạo, cuộc thi ý tưởng sáng tạo, chương trình trải nghiệm công nghệ, tham quan phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo và không gian đổi mới sáng tạo mở.

Các hoạt động được định hướng tổ chức linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến; tăng cường truyền thông đa nền tảng trên báo chí, truyền hình, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị tăng cường kết nối với cộng đồng nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế thông qua nền tảng số; huy động sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tài chính và nhà đầu tư.

Qua đó, Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm không gian kết nối nguồn lực, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo tới các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.