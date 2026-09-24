Trường Đại học Cửu Long: Hợp tác quốc tế, nâng chất nghiên cứu khoa học vùng ĐBSCL

Tham dự hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Quỹ NAFOSTED; Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Phó Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam; Tiến sĩ Ngô Khắc Thuần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần IP Group; bà Trương Trịnh Trường Vinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long; đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các nhà khoa học.

Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long phát biểu chào mừng hội thảo.

Phát biểu chào mừng, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết, qua hơn 10 năm hợp tác và đào tạo quốc tế, đến năm 2026, Trường Đại học Cửu Long đã hợp tác với hơn 20 quốc gia, ký kết 118 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận; tổ chức hoặc đồng tổ chức 48 hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế; có 182 bài báo, công trình khoa học đăng trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus và 401 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước.

Những kết quả trên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu của nhà trường, tạo nền tảng để chuyển từ mở rộng quan hệ sang hợp tác chiều sâu; từ biên bản ghi nhớ sang các nhóm nghiên cứu, đề xuất và sản phẩm chung; từ trao đổi học thuật sang các giải pháp có khả năng ứng dụng, chuyển giao.

“Hợp tác quốc tế phải gắn với chiến lược nghiên cứu và phát triển bền vững của tỉnh Vĩnh Long cũng như toàn vùng”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ nhấn mạnh, đồng thời cho biết nhà trường sẽ tạo điều kiện xây dựng các nhóm nghiên cứu liên ngành, mạng lưới quốc tế; ưu tiên các nghiên cứu gắn với nhu cầu của vùng; phối hợp với doanh nghiệp, địa phương và đối tác để ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu.

Tiến sĩ Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Quỹ NAFOSTED, cho rằng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận tri thức mới mà còn giúp kết nối các nhóm nghiên cứu, huy động thêm nguồn lực để cùng giải quyết những vấn đề thực tiễn, đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với ứng dụng.

Tiến sĩ Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Quỹ NAFOSTED phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Phú Bình, từ một ý tưởng đến nhiệm vụ hợp tác quốc tế còn là một khoảng cách. Các nhà khoa học cần xác định rõ vấn đề nghiên cứu, tìm kiếm đối tác phù hợp, xác lập mục tiêu chung và thiết kế nội dung nghiên cứu trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên, qua đó tạo ra những kết quả có đóng góp thiết thực cho đất nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học trình bày nhiều tham luận tập trung vào các nội dung: Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; gắn kết nghiên cứu với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao kết quả; ưu tiên và cơ hội hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; định hướng và nhu cầu nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Các đại biểu cũng trao đổi về nhu cầu và định hướng hợp tác quốc tế phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL; kinh nghiệm kết nối đối tác, xây dựng hồ sơ nghiên cứu chung; nhu cầu của doanh nghiệp đối với nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Tiến sĩ Khổng Quốc Minh, Cục Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, trình bày tham luận.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Bá Dũng, Trường Đại học Cửu Long, nhu cầu hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của ĐBSCL tập trung vào tiếp cận tri thức, công nghệ và phương pháp nghiên cứu tiên tiến; chia sẻ dữ liệu, xây dựng hạ tầng nghiên cứu chung; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và huy động nguồn lực tài chính quốc tế.

Từ thực tiễn nghiên cứu, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Phó Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam, cho rằng nhu cầu thực tiễn là điểm khởi đầu của ý tưởng nghiên cứu. Quy trình cần được xác định từ nhu cầu thực tiễn đến hình thành ý tưởng, sau đó phát triển thành nhiệm vụ nghiên cứu.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, nhu cầu thực tiễn xuất phát từ sản xuất, nhu cầu của người trồng và yêu cầu của thị trường. Ý tưởng nghiên cứu được hình thành trên cơ sở kết quả hợp tác, kinh nghiệm nghiên cứu và thế mạnh của từng đơn vị; tập trung vào những vấn đề cần giải quyết, hướng nghiên cứu và mục tiêu ứng dụng.

Thông qua hội thảo, các đại biểu có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác hợp tác quốc tế, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.