Mỹ, Trung, Quốc, Hàn Quốc dẫn đầu cuộc đua bằng sáng chế AI vật lý

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc hiện là 3 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về số lượng bằng sáng chế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vật lý.

Báo cáo chung của Maeil Business và công ty phân tích bằng sáng chế LexisNexis công bố cho thấy từ năm 2016-2025, Mỹ chiếm 29% số bằng sáng chế AI vật lý đa quốc gia, Trung Quốc 25% và Hàn Quốc 22%. Ba quốc gia này cộng lại chiếm hơn 3/4 tổng số bằng sáng chế toàn cầu, khẳng định vị thế thống trị trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng.

AI vật lý là công nghệ giúp hệ thống AI có khả năng nhận biết, điều khiển và phối hợp với máy móc trong môi trường công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm của bằng sáng chế AI vật lý toàn cầu đạt 55,6% trong thập kỷ qua, cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ của nền sản xuất thế giới sang hướng tự động hóa thông minh.

Mỹ giữ lợi thế nhờ các tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet và Nvidia, tập trung vào nền tảng phần mềm và hạ tầng tính toán. Trung Quốc dẫn đầu về số lượng tuyệt đối, chiếm tới 67% tổng số bằng sáng chế AI vật lý, chủ yếu từ các trường đại học và viện nghiên cứu.

Trong khi đó, Hàn Quốc nổi bật với hệ sinh thái cân bằng, trải dài từ chip AI, thuật toán điều khiển đến thiết bị sản xuất hoàn chỉnh, với sự tham gia của các tập đoàn như Samsung Electronics, LG Electronics và Hyundai Motor.

Ngoài các tập đoàn lớn, nhiều công ty khởi nghiệp Hàn Quốc cũng góp phần mở rộng hệ sinh thái AI vật lý. DEEPX sở hữu hơn 90 bằng sáng chế về chip AI tiết kiệm năng lượng; Medical AI có 131 bằng sáng chế trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; Rebellions, Nota AI và MakinaRocks cũng gia tăng điểm số tài sản bằng sáng chế.

Giới chuyên gia nhận định, Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc đang tạo thành ba cực chính trong bản đồ AI vật lý toàn cầu. Nếu Mỹ mạnh về nền tảng, Trung Quốc vượt trội về số lượng, thì Hàn Quốc lại sở hữu lợi thế cân bằng và khả năng ứng dụng thực tiễn trong sản xuất.

Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai các phòng thí nghiệm trình diễn AI vật lý tại KAIST và Đại học Quốc gia Jeonbuk, giúp tăng năng suất từ 5% đến hơn 11% trong các doanh nghiệp công nghiệp./.