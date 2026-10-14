Chiều tối 14/10, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết, ngày 7/10/2026, Tòa án Thương mại quốc tế Canada (CITT) ban hành kết luận rà soát cuối kỳ vụ việc RR-2025-006 đối với biện pháp chống bán phá giá sản phẩm ống thép dẫn dầu (OCTG) nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Theo kết luận, căn cứ khoản 76.03(12)(b) Đạo luật Biện pháp Nhập khẩu Đặc biệt (SIMA), CITT quyết định tiếp tục duy trì biện pháp chống bán phá giá đối với OCTG có xuất xứ hoặc được xuất khẩu từ Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam và các vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) (như: Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ).

Canada tiếp tục duy trì thuế chống bán phá giá ống thép dẫn dầu.

Biện pháp không áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Hàn Quốc của Hyundai Steel Company và từ Thổ Nhĩ Kỳ của Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Đối với hàng hóa có xuất xứ hoặc được xuất khẩu từ Ukraine, CITT quyết định chấm dứt biện pháp chống bán phá giá theo khoản 76.03(12)(a) SIMA. CITT sẽ ban hành bản giải trình trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra kết luận.

Sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng gồm ống chống, ống khai thác và ống thô bằng thép các-bon hoặc thép hợp kim, hàn hoặc không hàn, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt. Sản phẩm có đường kính ngoài từ 2 3/8 inch đến 13 3/8 inch (60,3-339,7 mm), đáp ứng hoặc được cung cấp để đáp ứng tiêu chuẩn 5CT của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), tiêu chuẩn tương đương hoặc tiêu chuẩn riêng nâng cao, ở mọi cấp độ.

Phạm vi này không bao gồm ống khoan, ống nối ngắn, khớp nối, phôi khớp nối và các loại ống bằng thép không gỉ có hàm lượng crôm từ 10,5% trở lên tính theo trọng lượng.

Với kết luận trên, biện pháp chống bán phá giá của Canada đối với sản phẩm OCTG của Việt Nam tiếp tục được duy trì. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan chủ động theo dõi diễn biến vụ việc và thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp.

Cụ thể, doanh nghiệp cần theo dõi bản giải trình của CITT để nắm rõ cơ sở kết luận rà soát, đánh giá tác động đối với hoạt động xuất khẩu sang thị trường Canada. Đồng thời, doanh nghiệp cần tuân thủ kết luận và quy tắc xuất xứ; trường hợp cần thiết, nghiên cứu đề nghị Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) tiến hành rà soát hành chính nhằm cập nhật giá trị thông thường và mức thuế phù hợp, đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Cục Phòng vệ thương mại cũng khuyến nghị doanh nghiệp thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Cục để được hỗ trợ kịp thời. Theo Điều 104 Nghị định số 86/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, việc trợ giúp thương nhân Việt Nam bị nước, vùng lãnh thổ nhập khẩu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được thực hiện trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của thương nhân hoặc hiệp hội ngành, nghề liên quan.