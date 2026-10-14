VN-Index thủng mốc 1.700 điểm trong phiên, nhịp hồi phục vẫn bị nghi ngờ

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 14/10 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup, đồng loạt giảm sâu.

Có thời điểm trong phiên, VN-Index lùi xuống 1.699 điểm, xuyên thủng ngưỡng tâm lý 1.700 điểm trước khi hồi phục nhẹ vào cuối ngày. Kết phiên, chỉ số giảm 14,55 điểm, tương đương 0,85%, xuống 1.704,87 điểm.

Áp lực lớn nhất đến từ VHM khi cổ phiếu này giảm hơn 5,2%, mạnh nhất trong rổ VN30. Đáng chú ý, VHM bị bán mạnh về cuối phiên và đóng cửa tại mức giá thấp nhất ngày, với thanh khoản cao gấp đôi phiên trước. VIC cũng giảm 1,62% và liên tục giao dịch dưới tham chiếu trong phiên.

Riêng VIC và VHM mỗi mã kéo VN-Index giảm hơn 5,7 điểm, trở thành nguyên nhân chính khiến chỉ số mất hơn 14 điểm. Hai cổ phiếu này cùng VPL, giảm 3,3%, chiếm ba vị trí đầu trong danh sách các mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. VRE cũng giảm 1,54%, nối dài đà suy yếu của nhóm Vingroup.

Áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở nhóm Vingroup mà còn lan sang một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn. Trong rổ VN30, có 17 mã giảm giá và 10 mã tăng. SSB mất hơn 4,2%, LPB giảm hơn 3%, STB và SHB cùng giảm trên 1%, trong khi BID giảm 0,75%.

Ở chiều tăng, lực hồi phục khá hạn chế khi chỉ có HPG, MBB, FPT và VIB tăng trên 1%. Diễn biến này khiến VN30 giảm 0,46%, trong khi chỉ số VNMID chỉ giảm 0,06% và VNSML tăng 0,14%. Như vậy, sức ép trong phiên chủ yếu tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì lan rộng đồng đều trên toàn thị trường.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản, ngân hàng, năng lượng và viễn thông suy yếu, trong khi chứng khoán, bảo hiểm và phần mềm diễn biến tích cực hơn. Điểm sáng đáng chú ý xuất hiện ở nhóm thép trong phiên chiều, khi lực cầu gia tăng tại nhiều cổ phiếu. HPG tăng 1,71%, HSG tăng 4,48%, còn NKG tăng trần 6,82%.

Dù vậy, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên toàn sàn HoSE với 163 mã giảm và 128 mã tăng. Giá trị giao dịch đạt hơn 13.700 tỷ đồng, tương đương phiên trước, trong đó rổ VN30 đóng góp hơn 8.100 tỷ đồng. Thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt trong bối cảnh chỉ số tiếp tục chịu sức ép từ các cổ phiếu trụ.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi áp lực bán ròng gia tăng trong phiên 14/10. VIC và VHM là hai cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với giá trị ở mỗi mã đều trên 150 tỷ đồng. FRT, FPT, TCB và VPB cũng nằm trong danh sách bị khối ngoại bán ra.

Ở chiều ngược lại, MBB là cổ phiếu được mua ròng nổi bật nhất với giá trị hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, lực mua này không đủ bù đắp áp lực bán tại các mã vốn hóa lớn. Tính chung phiên giao dịch, khối ngoại bán ròng hơn 772 tỷ đồng trên HoSE.

VN-Index đã kịp trở lại trên mốc 1.700 điểm khi đóng cửa, song diễn biến giảm sâu của nhóm cổ phiếu trụ cùng trạng thái bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo sức ép lên thị trường.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Cảnh báo nhịp hồi kỹ thuật có thể không bền

Chứng khoán Kirin (CSI)

VN-Index đã giảm phiên thứ sáu liên tiếp mà chưa xuất hiện tín hiệu dừng đà đi xuống. Áp lực bán tiếp tục lan rộng trên nhiều nhóm ngành, trong khi lực cầu chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, với khối lượng khớp lệnh thấp hơn gần 15% so với bình quân 20 phiên.

Đáng chú ý, dù biên độ giảm tương đối lớn, diễn biến chỉ số chủ yếu chịu ảnh hưởng từ hai cổ phiếu vốn hóa lớn VIC và VHM. VN-Index đã kiểm định ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm trong phiên trước khi thu hẹp một phần đà giảm khi đóng cửa.

Theo CSI, việc giữ được mốc 1.700 điểm chưa đủ để xác nhận tín hiệu tích cực, bởi xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế. Chỉ số có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong một vài phiên tới, song rủi ro quay lại xu hướng giảm sau đó vẫn hiện hữu.

Vì vậy, CSI tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy. Trong trường hợp thị trường xuất hiện nhịp hồi, nhà đầu tư có thể cân nhắc bán một phần những cổ phiếu đã vi phạm ngưỡng quản trị rủi ro.

Khuyến nghị hạ tỷ trọng, tránh sử dụng đòn bẩy

Chứng khoán Asean

VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt khi đóng cửa tại 1.705 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA20. Các chỉ báo động lượng RSI và MFI lần lượt lùi về 31 và 22, phản ánh trạng thái suy yếu của thị trường cùng ưu thế nghiêng về bên bán.

Việc chỉ số kết phiên gần vùng thấp nhất ngày làm gia tăng rủi ro tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ gần. Trong bối cảnh này, Asean cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật và tránh sử dụng đòn bẩy tài chính.

Asean khuyến nghị chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy đi kèm thanh khoản cải thiện. Các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, hưởng lợi từ các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore có thể được ưu tiên theo dõi.

Cơ hội ở cổ phiếu đầu ngành sau nhịp giảm kéo dài

Chứng khoán SHS

VN-Index và VN30 tiếp tục suy yếu dưới áp lực từ một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, thị trường đang có dấu hiệu phân hóa tốt hơn, tạo ra sự khác biệt rõ nét giữa diễn biến của chỉ số chung và từng nhóm cổ phiếu.

Sau giai đoạn giảm giá kéo dài, nhiều cổ phiếu đầu ngành có chất lượng tương đối tốt thuộc các lĩnh vực xây dựng, thép, công nghệ, hóa chất và xuất khẩu đang hình thành vùng đáy ngắn hạn đến trung hạn. Theo SHS, diễn biến này có thể hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư cá nhân sau thời gian dài chịu áp lực thua lỗ kể từ năm 2025.

Tuy nhiên, với thị trường chung, SHS vẫn giữ quan điểm thận trọng khi VN-Index chưa thoát khỏi xu hướng suy yếu. Nhà đầu tư được khuyến nghị chờ chỉ số vượt lên trên xu hướng giảm hiện tại, đồng thời cập nhật kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi xem xét mở rộng hoặc gia tăng tỷ trọng đầu tư.

Dư địa hồi phục còn hạn chế

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

VN-Index tiếp tục giảm điểm, chủ yếu do VIC và VHM đồng loạt chịu áp lực bán. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ diễn biến tích cực hơn, cho thấy mức giảm của chỉ số phản ánh sức ép từ nhóm cổ phiếu trụ nhiều hơn là tình trạng bán tháo trên diện rộng.

Bất động sản cùng hàng hóa và dịch vụ công nghiệp là những nhóm gây sức ép chính lên thị trường. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu thép dẫn dắt nhóm tài nguyên cơ bản. Thanh khoản tiếp tục thấp hơn mức bình quân, còn khối ngoại duy trì bán ròng, cho thấy dòng tiền vẫn trong trạng thái thận trọng.

Về kỹ thuật, TPBS nhận định VN-Index đã đánh mất ngưỡng hỗ trợ gần nhất, trong khi các chỉ báo lùi sâu vào vùng quá bán. Điều này mở ra khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, song dư địa phục hồi được đánh giá khá hạn chế khi thị trường chưa có tín hiệu xác nhận đảo chiều.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.