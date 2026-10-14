[Video] Ẩm thực 'xứ Kim chi' chinh phục khẩu vị người trẻ
Không chỉ là một xu hướng ẩm thực, các món ăn Hàn Quốc ngày càng được nhiều bạn trẻ Đồng Nai yêu thích bởi sự đa dạng, hấp dẫn và hương vị đặc trưng. Điểm cuốn hút của ẩm thực xứ Kim chi còn nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu, topping phong phú và những loại sốt đặc trưng, tạo nên hương vị vừa lạ miệng vừa khó quên.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-am-thuc-xu-kim-chi-chinh-phuc-khau-vi-nguoi-tre-cc92c7f/