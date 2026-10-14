[Video] Ẩm thực 'xứ Kim chi' chinh phục khẩu vị người trẻ

Nằm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, việc ứng dụng công nghệ ADN kết hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mở ra cơ hội lịch sử để tìm lại danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ chưa xác định thông tin. Tại phường Hà Đông, những giọt nước mắt xúc động, những cái nắm tay ấm áp cùng sự tận tụy "Vì nhân dân phục vụ" của các chiến sĩ Công an nhân dân đã viết nên một câu chuyện đền ơn đáp nghĩa đầy cảm xúc.