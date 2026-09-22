Du lịch Hàn Quốc bùng nổ dịp Chuseok

Theo thông tin từ Hãng hàng không AeroK, tính đến ngày 22/9, tỷ lệ đặt chỗ trên các chuyến bay quốc tế khai thác từ sân bay quốc tế Cheongju trong kỳ nghỉ Chuseok từ ngày 24-27/9 đạt gần 80%. Trong đó, các tuyến bay ngắn, với thời gian di chuyển khoảng 1-2 giờ, được nhiều du khách lựa chọn do thời gian nghỉ lễ năm nay tương đối ngắn.

Các điểm đến thuận tiện cho các chuyến du lịch gia đình, trong đó có Okinawa (Nhật Bản) và Đài Bắc của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), đang thu hút lượng đặt chỗ đáng kể. Đối với các chuyến bay đến đảo Jeju, tỷ lệ đặt chỗ đã đạt khoảng 90%, gần như kín chỗ.

Một quan chức AeroK cho biết dù kỳ nghỉ lễ năm nay chỉ bằng khoảng một nửa thời gian so với năm ngoái, nhu cầu du lịch ngắn ngày, ít gây áp lực về thời gian vẫn ở mức cao. Lượng đặt chỗ tiếp tục tăng cho đến sát ngày khởi hành, do đó tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay được dự báo còn tăng thêm.

Chi nhánh Cheongju của Tập đoàn Sân bay Hàn Quốc dự kiến trong kỳ nghỉ Chuseok sẽ có 524 chuyến bay khai thác tại sân bay Cheongju, phục vụ khoảng 80.000 lượt hành khách. So với kỳ nghỉ Chuseok năm ngoái, lượng hành khách bình quân mỗi ngày được dự báo tăng 12,7% đối với các chuyến bay quốc tế và 6,4% đối với các chuyến bay nội địa.

Khung cảnh Bắc Chungcheong. Ảnh: Internet

Không chỉ hàng không, các cơ sở lưu trú tại Bắc Chungcheong cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Tại Jecheon, khu nghỉ dưỡng Resom Forest với khoảng 450 phòng đã kín chỗ từ 3-4 tháng trước kỳ nghỉ. Khu nghỉ dưỡng Sono Moon Danyang, có khoảng 400 phòng, đến ngày 22/9 chỉ còn lại một số ít phòng.

Trong khi đó, tại Belfore Resort ở Jeungpyeong và Cheongpung Resort ở Jecheon, với quy mô khoảng 170-230 phòng, việc tìm phòng trống trong một số ngày nghỉ cũng khá khó khăn.

Làn sóng du lịch không chỉ mang lại lợi ích cho các khu nghỉ dưỡng lớn. Các cơ sở lưu trú quy mô nhỏ và vừa như nhà nghỉ, khu cắm trại cao cấp cũng đang tận dụng dịp Chuseok để thu hút du khách bằng các chương trình trải nghiệm và hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Một nhân viên tại khu cắm trại cao cấp ở thành phố Chungju cho biết lượng phòng thường được đặt kín trước kỳ nghỉ khoảng một tháng. Cơ sở này chuẩn bị nhiều hoạt động như trò chơi dân gian truyền thống, qua đó tạo không gian để các gia đình và du khách cùng tham gia. Tình trạng kín chỗ cũng được ghi nhận tại 22 khu rừng nghỉ dưỡng tự nhiên trong tỉnh, nơi du khách có thể nghỉ ngơi và hòa mình vào thiên nhiên.

Trong khi đó, chính quyền các địa phương tại Bắc Chungcheong đang kéo dài thời gian hoạt động của một số điểm tham quan và tổ chức nhiều chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch gia tăng trong kỳ nghỉ. Trong đó, cầu treo Mancheonha tại Danyang tiếp tục mở cửa trong suốt kỳ nghỉ Chuseok. Bảo tàng Lịch sử Jecheon Uirimji cũng tổ chức các chương trình trải nghiệm trò chơi truyền thống trong 4 ngày nghỉ, ngoại trừ ngày Chuseok.

Tại Thủy cung Danuri ở Danyang, nhân viên chăm sóc sinh vật biển sẽ mặc hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc, để thực hiện chương trình cho cá ăn vào lúc 15 giờ ngày 25 và 26/9.

Một quan chức tỉnh Bắc Chungcheong cho biết địa phương đang tích cực quảng bá trên mạng xã hội các điểm đến phù hợp cho kỳ nghỉ Chuseok, với mục tiêu mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách và khuyến khích họ tiếp tục lựa chọn Bắc Chungcheong trong những chuyến đi sau.