Hà Nội: Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu, rộn ràng không khí Trung Thu 2026

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Trung Thu, con phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) dài chưa đầy 300 mét lại tấp nập du khách đến tham quan và mua sắm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hàng nghìn chiếc đèn lồng ông sao, đèn kéo quân, đèn cá chép cùng các loại mặt nạ, đầu lân được treo kín các gian hàng, tỏa sáng lung linh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sắc đỏ rực rỡ kết hợp với sắc vàng, xanh tươi tắn tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Năm nay, thị trường đồ chơi Trung Thu tại Hàng Mã tiếp tục ghi nhận sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh các mặt hàng công nghệ mới lạ, những món đồ chơi dân gian như đèn ông sao làm thủ công bằng tre giấy, trống tăm, đầu lân nhỏ nhắn hay mặt nạ giấy bồi truyền thống vẫn giữ vị trí đặc biệt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sự giao thoa này giúp phố Hàng Mã vừa giữ được hoài niệm tuổi thơ cho người lớn, vừa khơi gợi sự tò mò, thích thú cho trẻ nhỏ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Không khí tại con phố càng trở nên sôi động về chiều muộn và đêm xuống. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Dòng người nối đuôi nhau di chuyển chậm rãi qua từng gian hàng để ngắm nhìn, mua sắm và lưu lại những khoảnh khắc đẹp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đặc biệt, Hàng Mã không chỉ là nơi mua sắm đồ chơi cho trẻ nhỏ mà còn là điểm đến yêu thích của giới trẻ và các gia đình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đối với người lớn, một chuyến dạo quanh Hàng Mã còn là dịp để tìm lại ký ức tuổi thơ êm đềm giữa nhịp sống hiện đại hối hả. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trải qua bao năm tháng, giữa sự thay đổi nhanh chóng của cuộc sống hiện đại, phố Hàng Mã mỗi dịp Trung thu vẫn vẹn nguyên sức hút đặc biệt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Không khí Trung Thu rộn ràng tại phố Hàng Mã không chỉ tô điểm cho diện mạo Thủ đô thêm phần lộng lẫy mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống nét đẹp của Tết Đoàn viên trong lòng người dân Hà Nội và du khách thập phương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)