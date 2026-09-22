Triển lãm “Cây Hà Nội - Những bức ảnh về một di sản sống”
Gần 50 tác phẩm nghệ thuật mang đến góc nhìn mới mẻ về hệ thống cây xanh đô thị của Hà Nội, đang được trưng bày tại công trình biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam. Đến với không gian này, khách tham quan sẽ có được trải nghiệm thú vị về di sản cây xanh - một nét văn hóa vô cùng đặc biệt, hiếm có trong bối cảnh đô thị hóa toàn cầu hiện nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trien-lam-cay-ha-noi-nhung-buc-anh-ve-mot-di-san-song-418897.htm