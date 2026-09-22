Triển lãm “Cây Hà Nội - Những bức ảnh về một di sản sống”

Nhà phê bình, TS Hà Thanh Vân cho rằng: Điện ảnh có một vị trí đặc biệt trong công nghiệp văn hóa bởi đây là loại hình có khả năng tích hợp rất nhiều ngành sáng tạo khác nhau. Trong một bộ phim có văn học qua kịch bản, có âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế, thời trang, kiến trúc, công nghệ hình ảnh, kỹ xảo, quảng cáo, truyền thông và thậm chí cả du lịch. Vì thế, khi một nền điện ảnh phát triển, nó không chỉ tạo doanh thu phòng vé mà còn kéo theo cả một chuỗi giá trị văn hóa và kinh tế rất lớn.