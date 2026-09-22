'Đường chúng ta đi' – Lan tỏa di sản âm nhạc vô giá của Đại tá, nhạc sĩ Huy Du

Chương trình dự kiến diễn ra trong hai đêm (11 và 12/12/2026) tại phòng Hòa nhạc Lớn - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và được tường thuật, phát lại trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Chân dung nhạc sĩ Huy Du.

Họp báo về chương trình đêm nhạc “Đường chúng ta đi” kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Huy Du.

Theo Ban tổ chức, chương trình “100 năm Nhạc sĩ Huy Du – Đường chúng ta đi” dài 90 phút gồm 4 chương: Khúc tự sự của Đất và Nước, Rực lửa Trường Sơn, Khát vọng mùa xuân và Di sản một thế kỷ. Chương trình không lựa chọn cách kể theo trình tự thời gian mà âm nhạc sẽ thành nhân vật dẫn chuyện. Qua đó từng lớp ký ức, từng dấu mốc của đất nước và từng chuyển động trong tư duy nghệ thuật của nhạc sĩ Huy Du được âm nhạc gợi mở.

Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc xuất sắc gắn liền với tên tuổi của ông như “Anh vẫn hành quân”, “Cùng anh tiến quân trên đường dài”, “Tình em”, “Nổi lửa lên em”, “Việt Nam trên đường chúng ta đi”, “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”, “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi”…

Di sản âm nhạc của nhạc sĩ Huy Du.

Tham gia biểu diễn trong chương trình là những nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu hiện nay như NSND Mai Hoa, các NSƯT: Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Lan Anh cùng các nghệ sĩ Trọng Tấn, Lê Anh Dũng… Ngoài ra, còn có sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu: PGS.TS Nguyễn Huy Phương, NSND Bùi Công Duy, nghệ sĩ Bùi Hà Miên…

Đêm nhạc "Đường chúng ta đi" kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Huy Du.

Theo Ban tổ chức, với mong muốn công chúng hôm nay nghe bằng một tâm thế khác, những giai điệu được nhạc sĩ Huy Du viết từ những năm tháng lịch sử sẽ được đặt trong không gian của dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, nhạc nhẹ cùng ngôn ngữ Pop, Rock và những cách phối khí mới. Sự kết hợp này tạo nên những tinh thần mới, mở rộng biên độ biểu đạt của tác phẩm nhưng vẫn giữ được đường nét, tinh thần và cảm xúc cốt lõi của âm nhạc Huy Du. Không chỉ làm mới về âm nhạc, chương trình còn được xây dựng như một không gian trình diễn tổng hợp, kết hợp âm nhạc – hình ảnh – ánh sáng – múa – công nghệ sân khấu.

Nhạc sĩ Huy Du sinh năm 1926 tại Bắc Ninh. Ngay từ nhỏ, âm nhạc dân gian vùng Kinh Bắc đã in sâu trong tâm hồn nhạc sĩ. Ông mang trong mình năng khiếu âm nhạc từ rất sớm, với khả năng chơi đàn violon và thổi sáo trúc theo những giai điệu dân ca. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ sớm và thuộc thế hệ nhạc sĩ quân đội trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến cứu nước. Ông và nhiều nhạc sĩ cùng thời đã trực tiếp sống, chiến đấu và sáng tác từ thực tiễn của đất nước. Vì thế, âm nhạc của ông không chỉ ghi lại những chặng đường lịch sử mà còn kết tinh tinh thần, khát vọng và những giá trị của một thế hệ nhạc sĩ đã đặt tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc vào trong từng giai điệu. Ông có một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ với hàng trăm ca khúc trải dài từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tới thời kỳ thống nhất, xây dựng đất nước. Bên cạnh ca khúc, ông còn sáng tác nhiều tác phẩm khí nhạc, nhạc phim và sân khấu.

Sinh thời, Đại tá, nhạc sĩ Huy Du từng đảm nhiệm nhiều trọng trách. Ông nguyên là Trưởng đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị, Tổng Thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam khóa III, đại biểu Quốc hội khóa VII và VIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội khóa VIII. Với những đóng góp lớn cho nghệ thuật, nhạc sĩ Huy Du được trao tặng nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, nghệ thuật đợt II (năm 2000) với cụm tác phẩm “Bế Văn Đàn sống mãi”, “Đường chúng ta đi”, “Anh vẫn hành quân”, “Cùng anh tiến quân trên đường dài” và “Nổi lửa lên em”...