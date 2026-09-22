Hoài Lâm song ca cùng Hoài Linh trong lễ Giỗ Tổ nghề

Ngày 12/8 Âm lịch hàng năm, giới nghệ sĩ tổ chức lễ Giỗ Tổ nghề nhằm tri ân Tổ nghiệp và các bậc tiền nhân ngành nghệ thuật. Những ngày qua, giới nghệ sĩ đã tụ tập tại nhiều địa điểm khác nhau như nhà hát Bến Thành (TP.HCM), Kịch đoàn Thành Lộc… để dâng hương, cúng Tổ nghề.

Trong sáng 22/9, nhiều nghệ sĩ có mặt ở Nhà thờ Tổ nghề của nghệ sĩ Hoài Linh. Theo lời Dương Triệu Vũ, đây là dịp rất quan trọng mà giới nghệ sĩ mỗi năm đều mong chờ. Năm nào, lễ Giỗ Tổ cũng đông vui vì giới nghệ sĩ được gặp gỡ, hàn huyên và tâm sự với nhau. Tại lễ Giỗ Tổ nghề năm nay, Dương Triệu Vũ đưa mẹ đi cùng.

Hoài Lâm, Dương Triệu Vũ có mặt ở Nhà thờ Tổ nghề của Hoài Linh. Ảnh: FBNV.

Cũng tới Nhà thờ Tổ nghề của Hoài Linh để tưởng nhớ người đi trước, cầu mong công việc thuận lợi, Hoài Lâm còn cùng cha nuôi song ca bài hát Thương về miền Trung. Tiết mục được đông đảo nghệ sĩ, khán giả có mặt cổ vũ. Hoài Linh chính là người đặt nghệ danh và dẫn dắt Hoài Lâm trong những ngày đầu làm nghề.

Bên cạnh Hoài Lâm, nhiều nghệ sĩ như Hoàng Mập, Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ, Lê Quốc Tùng... cũng tới đây dâng hương. Các nghệ sĩ góp mặt trong những tiết mục văn nghệ, tạo không khí gần gũi, ấm cúng. Tiêu Minh Phụng hát vọng cổ, trong khi Hoàng Mập thể hiện Chim trắng mồ côi. Bên cạnh đó là các tiết mục nghệ thuật như múa lân, đánh trống…

Năm nay, lễ cúng Tổ nghề tại Nhà thờ Tổ của Hoài Linh diễn ra trong một ngày, với quy mô đơn giản hơn, chủ yếu có sự tham gia của các nghệ sĩ và một số ít khán giả.

Hàng trăm nghệ sĩ như Đại Nghĩa, Ngọc Phước... cúng Tổ nghề ở sân khấu Idecaf. Ảnh: FBNV.

Hai ngày qua, nhiều sân khấu tại TP.HCM như Kịch đoàn Thành Lộc, Idecaf, Thế giới Trẻ, Trương Hùng Minh... cũng tổ chức các hoạt động dâng hương, cúng Tổ. Với nghệ sĩ Việt, ngày 11 và 12/8 Âm lịch hàng năm là dịp đặc biệt để tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn với Tổ nghề. Dù lịch trình bận rộn, nhiều nghệ sĩ vẫn dành thời gian chuẩn bị lễ vật, hoa để dâng lên bàn thờ Tổ.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, giỗ Tổ nghề còn là dịp để anh chị em nghệ sĩ gặp gỡ, cùng ôn lại những câu chuyện, kỷ niệm trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là thời điểm các thế hệ nghệ sĩ có cơ hội tụ hội, duy trì sự gắn kết trong đời sống sân khấu.

“Mỗi năm một lần, ngày Giỗ tổ sân khấu như ngày hội của anh em nghệ sĩ. Mọi người tề tựu về bày tỏ lòng thành kính tri ân với những bậc Tổ nghề, bậc tiền nhân, gửi trao lên các vị những lời khấn nguyện và lời tâm huyết giữ gìn nghiệp Tổ. Đây cũng là lúc để anh em nghệ sĩ gặp nhau hàn huyên tâm tình về một năm đã qua”, Đại Nghĩa chia sẻ.