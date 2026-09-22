Rộn ràng Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026

Lễ hội chùa Keo. (Ảnh: Vietnam+)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026.

Theo phương án đang được xây dựng, Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026 được tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 19 đến ngày 24/10/2026, tức từ ngày mùng 10 đến hết ngày 15/9 năm Bính Ngọ. Đây là kỳ lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, gồm phần lễ và phần hội, với nhiều nghi thức truyền thống cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 19/10 tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo và được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên.

Giữ gìn những nghi lễ truyền thống, mở rộng không gian hoạt động

Chùa Keo, tên chữ là Thần Quang Tự, thuộc xã Vũ Tiên. Đây là một trong những di tích có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, lịch sử và văn hóa trên địa bàn tỉnh. Chùa được công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia năm 1962 và được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012. Năm 2017, Lễ hội chùa Keo được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hằng năm, lễ hội được tổ chức hai kỳ, gồm hội Xuân và hội Thu. Trong đó, hội Thu là dịp cộng đồng thực hành, gìn giữ nhiều nghi lễ và trò diễn dân gian đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Lễ rước Đức Thánh Dương Không Lộ trong lễ hội chùa Keo mùa Thu. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Theo kế hoạch, phần lễ của Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026 được tổ chức trang trọng, với những nghi thức gắn với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng như lễ khai chỉ, lễ rước Đức Thánh. Bên cạnh đó là các hoạt động, trò diễn mang dấu ấn riêng của lễ hội như múa rối chầu Thánh, múa trải cạn, múa ếch vồ, Đêm Hội hoa đăng và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Phần hội dự kiến có nhiều hoạt động nhằm tạo không gian giao lưu, thưởng thức văn hóa và vui chơi cho người dân, du khách. Một số nội dung được tổ chức trong chương trình gồm du thuyền hát hội, giao lưu các câu lạc bộ Chèo, têm trầu cánh phượng, trưng bày nhiếp ảnh và mỹ thuật về chùa Keo, không gian ẩm thực tỉnh Hưng Yên.

Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian cũng được đưa vào chương trình, trong đó có thi cờ tướng và Giải Lân Sư rồng tỉnh Hưng Yên mở rộng năm 2026. Việc kết hợp giữa nghi lễ truyền thống với các hoạt động văn hóa, thể thao được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho lễ hội, đồng thời giúp những giá trị văn hóa gắn với chùa Keo tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Rà soát từng phần việc, bảo đảm lễ hội an toàn, chu đáo

Để chuẩn bị cho lễ hội, Ban Tổ chức đã thành lập 3 tiểu ban phục vụ gồm Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền, khánh tiết; Tiểu ban Hậu cần, lễ tân; Tiểu ban An ninh trật tự. Các tiểu ban được phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định trách nhiệm của từng thành viên và chủ động phối hợp trong quá trình triển khai.

Tỉnh Hưng Yên tập trung rà soát những phần việc đang được chuẩn bị, trong đó dành sự quan tâm đến các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng và điều tiết giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội. Việc bố trí các điểm trông giữ phương tiện cũng được đặt ra nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc, tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi đến tham dự.

Đối với chương trình khai mạc, các phương án kỹ thuật, đặc biệt là nguồn điện dự phòng, cũng được tính toán để hạn chế những sự cố có thể ảnh hưởng đến chương trình. Công tác cung cấp điện, nước, bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường được xác định là những nội dung cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Lễ rước trong lễ hội chùa Keo mùa Thu. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Cùng với công tác tổ chức tại di tích, việc tuyên truyền, quảng bá lễ hội được chú trọng. Lễ khai mạc dự kiến được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, qua đó đưa hình ảnh lễ hội đến với đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Nghiêm đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức lễ hội. Trong đó, cần thống nhất cụ thể thời gian diễn ra từng nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức lễ khai mạc, thành phần đại biểu, khách mời; đồng thời xác định rõ đơn vị chủ trì đối với từng phần việc.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan được yêu cầu chủ động xây dựng phương án cung cấp điện, nước, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Công tác tuyên truyền, quảng bá cũng cần được triển khai sớm, tạo sự thống nhất về thông tin và góp phần giới thiệu các giá trị văn hóa của chùa Keo đến người dân, du khách.

Đối với Ủy ban Nhân dân xã Vũ Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện công tác vệ sinh môi trường, rà soát và khắc phục những điểm còn vướng mắc về giao thông; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức.

Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của cộng đồng mà còn là dịp giới thiệu những giá trị đặc sắc của di tích và lễ hội đến du khách. Với hệ thống nghi lễ, trò diễn, hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức trong 6 ngày, lễ hội hướng tới việc tạo một không gian văn hóa vừa giữ được nét truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung chương trình, hậu cần, lễ tân đến an ninh, giao thông, môi trường và truyền thông được xem là những yếu tố quan trọng để Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026 diễn ra an toàn, trang trọng, qua đó tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo./.