Một thế kỷ âm nhạc Huy Du đồng hành cùng dân tộc

Tôi không phải người sành cà phê. Nếu ai đó đặt trước mặt tôi vài tách cà phê rồi yêu cầu gọi tên từng giống, từng cách rang hay phân biệt những tầng hương thật tinh tế, có lẽ tôi sẽ chịu thua. Tôi chỉ biết mình thích cà phê. Thích mùi thơm khi cà phê vừa được pha, thích vị đắng còn lại nơi đầu lưỡi và thích nhất là khoảng thời gian được ngồi yên bên một tách cà phê, không cần vội vàng. Và có lẽ bởi vậy, trong những chuyến đi làm nghề lên miền Tây Quảng Trị, tôi luôn dành cho Khe Sanh một cảm tình riêng.