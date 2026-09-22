Một thế kỷ âm nhạc Huy Du đồng hành cùng dân tộc
Nhằm tưởng nhớ, tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Huy Du - một trong những gương mặt tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng nước nhà, một chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông vào tháng 12 tới, do Hội nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng gia đình nhạc sĩ Huy Du và mạng xã hội VDONE tổ chức.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mot-the-ky-am-nhac-huy-du-dong-hanh-cung-dan-toc-418890.htm