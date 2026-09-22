Tìm lại dấu tích đường sắt răng cưa độc nhất vô nhị Đà Lạt – Tháp Chàm

Sau nhiều thập kỷ, mặc dù đã bị hư hại qua thời gian nhưng các công trình này đã trở thành minh chứng của một tuyến đường sắt nối từ biển cả lên cao nguyên với đầu máy hơi nước độc đáo trên thế giới.

Ga Đà Lạt là công trình nguyên vẹn duy nhất còn lại của tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt – Tháp Chàm, đã được công nhận là Di tích Quốc gia, mở cửa đón khách tham quan. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

“Depot Gare” – gara sửa chữa, bảo dưỡng tàu tại ga Eo Gió (xã D’Ran) hiện vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn khối công trình. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Nhà ga đón khách của ga Eo Gió, điểm dừng cuối trên địa phận Lâm Đồng của tàu lửa hơi nước trên tuyến đường sắt răng cưa trước khi “đổ đèo” xuống Phan Rang – Tháp Chàm. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Một góc ga Đa Thọ với phần ống khói trên mái - lối kiến trúc Pháp đặc trưng của thời bấy giờ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Depot gare Eo Gió vẫn được du khách vãng lai tìm đến khám phá, tìm hiểu về một tuyến đường sắt độc đáo trong lịch sử. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Một đoạn đường sắt răng cưa Đà Lạt – Tháp Chàm hiện được lưu giữ, trưng bày tại Ga Đà Lạt để du khách tham quan, tìm hiểu. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Bản đồ tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt – Tháp Chàm độc nhất vô nhị tại Việt Nam hiện vẫn được người dân Đà Lạt lưu giữ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Ông Huỳnh Ngọc Cường (người dân xóm Ga, xã D’Ran, Lâm Đồng) bên cửa bán vé cho hành khách tại ga Eo Gió. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN