Cao tốc Bắc - Nam giảm xe, vì sao vẫn cao hơn bình quân?

Cao tốc Bắc - Nam giảm 14,4% sau cao điểm hè

Theo số liệu Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp, tháng 9/2026, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đạt khoảng 13,6 triệu lượt xe, giảm 14,4% so với 15,9 triệu lượt xe của tháng 8.

Trên Quốc lộ 1, lưu lượng cũng giảm, từ khoảng 7,5 triệu lượt xe trong tháng 8 xuống 6,6 triệu lượt xe trong tháng 9, tương ứng giảm 11,2%.

Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng diễn biến này cần được nhìn nhận trong bối cảnh nhu cầu đi lại thay đổi theo từng thời điểm, thay vì chỉ so sánh giữa hai tháng liền kề.

Tháng 8 là thời điểm cao điểm cuối kỳ nghỉ hè, đồng thời có những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khiến nhu cầu du lịch và di chuyển đường dài tăng. Sang tháng 9, học sinh, sinh viên trở lại trường học, nhu cầu đi lại đường dài giảm theo.

Do đó, lưu lượng phương tiện giảm trong tháng 9 diễn ra trên cả cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Quốc lộ 1.

Vì sao lưu lượng vẫn cao hơn mức bình quân?

Nếu lấy tháng 3/2026, thời điểm bắt đầu thu phí, làm mốc so sánh, bức tranh lưu lượng trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông có diễn biến khác.

Lưu lượng trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông tháng 9 giảm sau cao điểm hè.

Cụ thể, bình quân lưu lượng từ tháng 3 đến tháng 9/2026 đạt khoảng 13,1 triệu lượt xe/tháng. Với 13,6 triệu lượt xe trong tháng 9, lưu lượng vẫn cao hơn mức bình quân 3,7%.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc so sánh theo từng giai đoạn sẽ giúp đánh giá đầy đủ hơn xu hướng lưu lượng trên tuyến, thay vì chỉ dựa vào mức tăng, giảm giữa hai tháng liên tiếp.

Trước những ý kiến cho rằng lưu lượng giảm do người dân e ngại việc xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn hoặc do mức phí cao, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu để có đánh giá toàn diện.

Khoảng cách an toàn là yêu cầu bắt buộc

Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh việc bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các phương tiện là yêu cầu cần thiết khi tham gia giao thông, đặc biệt trên đường cao tốc.

Các quy định về khoảng cách an toàn được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với Công ước Viên năm 1968 về giao thông đường bộ.

Tại Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/9/2026, Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm thuận tiện, an toàn cho người và phương tiện, nhất là trên đường cao tốc.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo thẩm quyền; đồng thời yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe ô tô tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và thực hành các tình huống liên quan.

Mức phí cao tốc được tính thế nào?

Đối với các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư, mức phí được xác định theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và giá, đồng thời tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mức phí được phê duyệt căn cứ Nghị định 130/2024/NĐ-CP, phân theo nhóm xe và tiêu chuẩn kỹ thuật, ở mức 900-1.300 đồng/xe/km.

Cơ quan này cho biết mức phí được tính toán nhằm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tương đương khoảng 50-70% lợi ích mà người sử dụng nhận được khi lựa chọn đường cao tốc.

Việc thu phí không nhằm mục tiêu lợi nhuận mà để bù đắp một phần chi phí vận hành, bảo trì và tái đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật định kỳ lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Quốc lộ 1, qua đó cung cấp thêm cơ sở để theo dõi xu hướng lựa chọn tuyến đường của người tham gia giao thông.