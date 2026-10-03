Khu vực Bắc Bộ cục bộ có mưa to trong 2 ngày tới, có nơi trên 80mm

Công nhân công ty thoát nước vớt rác để tiêu thoát nước nhanh. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 3/10 đến ngày 5/10, khu vực Bắc Bộ cục bộ có mưa to.

Đêm 3/10, khu vực vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-25mm, cục bộ có nơi 50mm.

Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 3/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đối với tình hình lũ trên sông Đồng Nai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở dưới mức báo động 2.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã: Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội. Hiện mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang lên chậm và ở dưới mức báo động 2. Lúc 13h ngày 3/10, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,32m, dưới báo động 2 là 0,18m.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định đêm 3/10 và ngày 4/10, phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hiện khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác./.