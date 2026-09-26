Dự báo thời tiết ngày 26/9

Đến những xóm vùng cao ở xã Nguyễn Huệ, điều dễ nhận thấy là địa hình hiểm trở. Địa bàn bị chia cắt mạnh khiến việc vận chuyển vật liệu xây dựng, phân bón cũng như tiêu thụ nông sản gặp không ít khó khăn. Đất canh tác vốn ít lại bạc màu, sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Đặc biệt, vào mùa khô, tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước tưới tiêu càng trở nên gay gắt, khiến năng suất cây trồng thấp, chăn nuôi phát triển thiếu ổn định. Đây là bài toán nan giải trong hành trình giúp người dân thoát khỏi “lõi nghèo”, là trăn trở thường trực của cấp ủy, chính quyền địa phương.