Bộ Y tế siết chất lượng đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn cho cán bộ y tế

Các đại biểu chủ trì phiên thảo luận tại hội thảo “Đảm bảo chất lượng đào tạo và đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn cho cán bộ y tế” (Ảnh: T.AN)

Phát biểu tại hội thảo, TS-BS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), cho biết thời gian qua, công tác đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức y khoa và đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ y tế được nhiều đơn vị tích cực triển khai.

Bên cạnh các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm các quy định, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế thì vẫn còn nhiều đơn vị tổ chức đào tạo chưa tốt, một số hoạt động còn mang tính hình thức, nhất là các khóa đào tạo chuyên môn kỹ thuật.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan bảo hiểm y tế, đã phát hiện trường hợp chứng chỉ đào tạo không đúng quy định. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của cơ sở khám chữa bệnh và ngành y tế mà còn tác động đến công tác quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các sở y tế. Một số sở y tế chưa hiểu đầy đủ nội hàm các quy định hiện hành, dẫn đến việc hướng dẫn, triển khai còn bất cập, chưa thống nhất giữa địa phương và Bộ Y tế.

TS-BS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) phát biểu tại hội thảo “Đảm bảo chất lượng đào tạo và đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn cho cán bộ y tế” (Ảnh: T.AN)

Liên quan chủ trương phân quyền, tăng quyền tự chủ cho các đơn vị trong tổ chức đào tạo, TS-BS Nguyễn Ngô Quang cho biết ngành y tế đang từng bước giảm các nội dung tiền kiểm như thẩm định, cấp phép, đồng thời tăng trách nhiệm tuân thủ của các đơn vị và tăng cường hậu kiểm.

"Tự chủ không phải là tự do tổ chức, mà các đơn vị phải nghiên cứu các tiêu chí, tiêu chuẩn, hướng dẫn để thực hiện cho đúng. Việc phân quyền được định hướng áp dụng đối với cả đơn vị công lập và ngoài công lập. Các cơ sở phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí, tiêu chuẩn và hướng dẫn chuyên môn. Cơ quan quản lý không được đặt thêm các rào cản kỹ thuật, hành chính trái với chủ trương chung", TS-BS Nguyễn Ngô Quang nhấn mạnh.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại hội thảo “Đảm bảo chất lượng đào tạo và đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn cho cán bộ y tế” (Ảnh: T.AN)

Tại hội thảo, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, nhu cầu đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu đang rất lớn, nhất là trong bối cảnh TPHCM mở rộng địa giới, hướng tới xây dựng hệ thống y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm.

Mục tiêu là giúp người dân ở khu vực trung tâm cũng như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Côn Đảo tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao mà không phải chuyển về trung tâm TPHCM. “Đào tạo kỹ thuật chuyên môn phải gắn với năng lực thực tế và điều kiện thực hành. Qua công tác quản lý, có trường hợp cơ sở chưa triển khai một kỹ thuật nhưng đã tổ chức đào tạo kỹ thuật đó, không phù hợp quy định”, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu thông tin.

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, chứng chỉ chỉ xác nhận kết quả đào tạo, không đồng nghĩa người hành nghề đương nhiên được thực hiện kỹ thuật. Sau khi được đào tạo và cấp chứng chỉ hợp pháp, người hành nghề phải có đủ năng lực thực tế và được người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh cho phép bằng văn bản. “Có chứng chỉ đào tạo kỹ thuật nhưng chưa có quyết định cho phép thực hiện thì vẫn chưa đủ điều kiện”, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh.

Từ thực tế tổ chức đào tạo và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho rằng, hiệu quả đào tạo không chỉ thể hiện qua số lượng người học, thời gian đào tạo hay số chứng chỉ được cấp, mà quan trọng là sau khóa học, nhân viên y tế có đủ năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn một cách độc lập, an toàn trên người bệnh.

TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175

TS-BS Trần Quốc Việt đề xuất, cần tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, cơ sở khám chữa bệnh tham gia đào tạo thực hành và cơ quan quản lý. Qua đó, chương trình đào tạo bám sát nhu cầu thực tế, đồng thời bảo đảm năng lực chuyên môn của người học sau khi hoàn thành khóa học.