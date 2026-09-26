Tạm giữ tài xế Lexus chèn ép xe khác gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Video: Ô tô Lexus đánh võng rồi dừng đột ngột giữa cao tốc gây tai nạn liên hoàn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Điện (SN 1971, trú tại Hà Nội) vì có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Văn Điện là tài xế ô tô Lexus có hành vi lạng lách, chèn ép và dừng xe đột ngột trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Lúc 13h31 ngày 15/9, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình), thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô, gồm xe khách và 2 xe con.

Tai nạn liên hoàn làm 2 người bị thương; 3 xe hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H-126.xx đâm vào 2 xe con đang dừng phía trước.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên xe con biển số 29E-303.xx, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 (Cục CSGT) xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn đã xuất hiện vụ việc xe con nhãn hiệu Lexus, biển số 30L-268.xx, có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E-303.xx.

Theo Cục CSGT, đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên thụ lý theo thẩm quyền.