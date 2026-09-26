Toàn cảnh Gia Lai 24h: Công bố danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026–2030 ở Gia Lai
Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 tại Gia Lai. Quyết định 803 là cơ sở triển khai chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xác định các thôn đáp ứng tiêu chí về nghèo đa chiều, giao thông và điện sinh hoạt.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-cong-bo-danh-sach-thon-dac-biet-kho-khan-giai-doan-20262030-o-gia-lai-post600318.html