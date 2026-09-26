Toàn cảnh Gia Lai 24h: Công bố danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026–2030 ở Gia Lai

Các hình thế gây mưa đang suy yếu khiến thời tiết nhiều khu vực có xu hướng ổn định hơn. Đêm nay, một số nơi vẫn còn mưa rải rác; sang ngày mai, Bắc Bộ và Trung Bộ giảm mưa, trời có nắng, trong khi Nam Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối.