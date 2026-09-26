Tạm giữ tài xế Lexus dừng đột ngột, gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với N.V.Đ. (SN 1971, trú tại Hà Nội) để điều tra hành vi liên quan vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trước đó, khoảng 13h31 ngày 15/9, tại Km201+000 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng Hà Nội đi Ninh Bình, thuộc địa phận xã Phú Xuyên, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giữa một xe khách và 2 ô tô con.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: Cục CSGT

Theo xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, mặt đường trơn. Xe khách biển số 35H-126.XX đâm từ phía sau vào 2 ô tô con đang dừng phía trước.

Qua dữ liệu camera hành trình trên ô tô con biển số 29E-303.XX, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 (Cục CSGT) xác định trước khi xảy ra tai nạn, ô tô Lexus biển số 30L-268.XX có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên cao tốc, tại làn sát dải phân cách giữa, cản trở ô tô con biển số 29E-303.XX.

Cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và chuyển hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.