Quảng Ngãi vừa động đất 3.0 độ gây rung lắc

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất.

Theo đó, vào lúc 14 giờ 55 phút 12 giây ngày 26/9, một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.973° vĩ Bắc – 108.188° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Quảng Ngãi liên tiếp động đất những ngày qua. Ảnh: VNN

Hôm qua, tại đây cũng xảy ra động đất. Cụ thể, lúc 5 giờ 35 phút 5 giây ngày 25/9, một trận động đất có độ lớn M = 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.841° vĩ Bắc – 108.300° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Lúc 6 giờ 38 phút 16 giây ngày 25/9, một trận động đất có độ lớn M = 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.154° vĩ Bắc – 108.152° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Như vậy tính từ đầu tháng 9 đến nay, cả nước ghi nhận 38 trận động đất có độ lớn khác nhau, song không gây thiệt hại về người và tài sản.

Nhận định về hiện tượng trên, Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất Nguyễn Xuân Anh cho biết đây là các trận động đất kích thích.

Theo các nhà khoa học, chuyên gia địa chất, các trận động đất kích thích có thể liên quan tới khai thác mỏ lộ thiên, khai thác hầm lò, khai thác dầu khí, bơm ép-hút nước khi khai thác địa nhiệt và xây dựng các hồ chứa lớn.

Các tham số cơ bản gây ra động đất kích thích gồm sự thay đổi ứng suất, áp lực lỗ rỗng và thể tích hồ chứa. Khi hồ chứa được tích nước, nước có thể thấm xuống sâu, làm gia tăng áp lực lỗ rỗng tại các bề mặt đứt gãy, từ đó làm giảm độ bền trượt cắt dọc theo đứt gãy và có thể kích hoạt các trận động đất.

Phần lớn các trận động đất kích thích phản ứng nhanh xảy ra trong 5 năm đầu sau khi tích nước. Tuy nhiên có nhiều trận động đất thuộc loại này xảy ra hàng chục năm sau khi tích nước.