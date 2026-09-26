Tuyên truyền pháp luật số gắn kết Nhân dân vùng biên​​​

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ hướng dẫn người dân sử dụng mã QR.

Đơn vị hiện quản lý hơn 31,2 km đường biên giới với 44 cột mốc, trải dài qua 3 xã Thanh Thủy, Lao Chải và Minh Tân. Mô hình tự quản hiện thu hút 10 tập thể cùng 92 hộ gia đình tích cực tham gia phối hợp bảo vệ.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ đã phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định về quản lý, bảo vệ biên giới. Lực lượng biên phòng cũng thông tin về tình hình an ninh trật tự, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm và kịp thời thông báo các vụ việc phức tạp cho cơ quan chức năng.

Các tài liệu trực quan cung cấp thông tin cho các hộ tham gia bảo về đường biên.

Điểm nổi bật của buổi sinh hoạt là đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua ứng dụng mã QR. Người dân được hướng dẫn quét mã bằng điện thoại thông minh để nhanh chóng tiếp cận, lưu trữ và tra cứu các tài liệu tuyên truyền pháp luật mọi lúc, mọi nơi. Sự kết hợp giữa hình thức trực tiếp và công nghệ số giúp thông tin đến với bà con vùng biên một cách dễ hiểu, thuận tiện.

Hoạt động góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân và thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.