Thỏa thuận EU - Trung Quốc về xe Hybrid: Bước ngoặt thương mại thị trường xe toàn cầu

Thỏa thuận quan trọng giữa châu Âu và Trung Quốc không chỉ trực tiếp can thiệp vào thị trường ô tô đang tăng nóng mà còn được kỳ vọng sẽ giải quyết nút thắt thâm hụt thương mại kỷ lục vượt mốc 1 tỷ euro mỗi ngày giữa hai bờ lục địa.

Thỏa thuận đạt được vào tháng 10/2026 đánh dấu bước tiến quan trọng sau hơn 3 tháng thương lượng căng thẳng nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại song phương. Theo đại diện EU, thỏa thuận này sẽ kiến tạo cơ chế "điều tiết" dòng xe hybrid nhập khẩu, dự kiến giúp khối này giảm thiểu vài triệu xe Trung Quốc tràn vào thị trường trong vòng 4 năm tới.

Động thái áp đặt định hướng xuất khẩu diễn ra trong bối cảnh làn sóng phương tiện giá rẻ từ Trung Quốc tạo ra áp lực đào thải tàn khốc đối với ngành công nghiệp ô tô Châu Âu. Tính riêng trong năm tính đến tháng 9/2026, lượng xe hybrid sạc điện nhập khẩu vào EU đã tăng bùng nổ 86% trong khi giá bán bình quân giảm tới 20%. Đáng chú ý, Trung Quốc hiện nắm giữ hơn 50% thị phần xe hybrid sạc điện nhập khẩu vào EU, tăng vọt từ mức 30% về giá trị vào năm 2025.

Hệ quả của cuộc xâm nhập thị trường nhanh chóng này là làn sóng sa thải nhân công và nguy cơ đóng cửa nhà máy dây chuyền kéo dài tại Châu Âu, đỉnh điểm là kế hoạch cắt giảm tới 100.000 việc làm tại tập đoàn Volkswagen.

Chính vì vậy, thông tin về thỏa thuận tự nguyện cắt giảm xuất khẩu đã lập tức kích hoạt làn sóng phục hồi mạnh mẽ cho cổ phiếu của các hãng xe Châu Âu sau hai năm lao đao bởi rào cản thuế quan từ Mỹ và sức ép cạnh tranh từ phía Trung Quốc.

Giới phân tích cho rằng các quốc gia trụ cột như Đức – vốn từng tự tin vào sức đề kháng của ngành sản xuất nội địa – nay đã phải chủ động yêu cầu Brussels can thiệp sâu để bảo vệ sinh kế công nghiệp.

Thỏa thuận này mang tính chất của một giải pháp thỏa hiệp chiến lược, nơi cả hai bên đều phải cân đối giữa lợi ích bảo hộ công nghiệp và nguy cơ đổ vỡ quan hệ thương mại toàn diện. Không chỉ dừng lại ở mặt hàng ô tô, đàm phán còn ghi nhận sự nhượng bộ từ phía Trung Quốc khi đồng ý giảm thuế nhập khẩu đối với gói hàng hóa trị giá 4 tỷ euro từ EU bao gồm phụ tùng ô tô, dầu ô liu và giày dép, đồng thời cam kết kích hoạt cơ chế "kênh xanh" nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu – những vật liệu chiến lược cho ngành sản xuất xe điện toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, động thái này giúp Trung Quốc xoa dịu nguy cơ phải hứng chịu thêm các sắc thuế trừng phạt mới, bảo vệ chuỗi cung ứng xuất khẩu trong bối cảnh sức mua nội địa chưa thể hấp thụ hết lượng hàng hóa được nhà nước hỗ trợ.

Thống kê thương mại ghi nhận xuất khẩu của Trung Quốc sang EU đạt 560 tỷ USD vào năm 2025, tăng đáng kể so với mốc 517 tỷ USD của năm 2024 nhờ lực kéo từ các thị trường Đức, Ý, Tây Ban Nha và sự bùng nổ 43% tại Hungary. Ngược lại, chiều nhập khẩu hàng hóa Châu Âu vào Trung Quốc lại sụt giảm xuống còn 268,3 tỷ USD. Sự mất cân bằng nghiêm trọng này đã buộc Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phải đưa ra cảnh báo về "điểm bùng phát" thương mại, khẳng định EU sẽ kích hoạt mọi công cụ phòng vệ để tái lập thế cân bằng. Kết quả đạt được tại Bắc Kinh sẽ tiếp tục được trình lên các lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels để đánh giá tính hiệu quả thực tế.

Thoả thuận cắt giảm một nửa lượng xe hybrid xuất khẩu từ Trung Quốc sang EU không đơn thuần là một quyết định điều tiết thương mại ngắn hạn, mà là một bước ngoặt tái cấu trúc lại trật tự ngành ô tô toàn cầu trong kỷ nguyên điện hóa. Bằng việc chuyển từ thế đối đầu trừng phạt thuế quan sang cơ chế cam kết hạn ngạch và giá bán, EU và Trung Quốc đang thiết lập một tiền lệ mới cho các tranh chấp công nghệ xanh.

Đối với các thị trường đang phát triển như Việt Nam, diễn biến này sẽ tạo ra làn sóng chuyển dịch dòng vốn và sản phẩm ô tô năng lượng mới của Trung Quốc sang khu vực Đông Nam Á, đòi hỏi các cơ quan quản lý nội địa phải nhanh chóng hoàn thiện hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật để vừa chủ động đón nhận làn sóng đầu tư, vừa bảo vệ hiệu quả năng lực sản xuất ô tô trong nước.