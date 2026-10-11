Làn sóng khởi nghiệp AI tại Đức: Lối thoát cho ngành ô tô trong cơn khủng hoảng?

Tình trạng trì trệ công nghiệp cùng áp lực cạnh tranh khốc liệt từ thị trường ô tô toàn cầu không làm dập tắt tinh thần kinh doanh, mà trái lại đã trở thành đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển chưa từng có của lĩnh vực khởi nghiệp dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI). Làn sóng công nghệ này đang mở ra cơ hội vàng giúp các tập đoàn, đặc biệt là các hãng ô tô lớn, tối ưu hóa chi phí vận hành và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Dữ liệu thống kê mới nhất từ Bộ Kinh tế Đức ghi nhận cột mốc lịch sử khi có hơn 3.000 công ty khởi nghiệp được thành lập chỉ trong nửa đầu năm 2026, đánh dấu mức tăng kỷ lục 52% so với 6 tháng trước đó.

Đáng chú ý, khoảng 1/3 trong số các doanh nghiệp mới thành lập tập trung trực tiếp vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Sự bùng nổ này được tiếp sức bởi dòng vốn đầu tư mạo hiểm dồi dào.

Theo báo cáo của Hiệp hội Khởi nghiệp Đức, tính từ tháng 1 đến tháng 9/2026, các công ty khởi nghiệp tại đây đã huy động thành công 8 tỷ euro vốn đầu tư mạo hiểm, chính thức vượt qua tổng lượng vốn huy động của cả năm 2025. Môi trường vốn thuận lợi cùng chính sách hỗ trợ linh hoạt từ chính phủ đang biến Đức thành trung tâm thu hút tài năng công nghệ của Châu Âu.

Sự bứt phá của hệ sinh thái khởi nghiệp diễn ra song song và có sự tác động tương quan trực tiếp với cuộc khủng hoảng tại khu vực công nghiệp truyền thống. Ước tính từ Viện Kinh tế Đức (IW) cho thấy, ngành công nghiệp nước này đã mất khoảng 400.000 việc làm trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025 do áp lực cạnh tranh gay gắt và sự sụt giảm thị phần trước các đối thủ Trung Quốc.

Các tập đoàn sản xuất ô tô quy mô lớn như Volkswagen, Mercedes-Benz cùng các liên hợp công nghiệp nặng như Thyssenkrupp là những đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Sự suy giảm này buộc một lượng lớn nhân sự tài năng, từ các kỹ sư công nghệ đến các chuyên gia quản lý, rời bỏ các vị trí ổn định trong tập đoàn để dịch chuyển sang khu vực khởi nghiệp.

Bà Verena Pausder, người đứng đầu Hiệp hội Khởi nghiệp Đức, nhận định rằng động lực đổi mới xuất hiện rất đúng thời điểm khi đa số các doanh nghiệp công nghiệp truyền thống đang phải chật vật đấu tranh để sinh tồn.

Cuộc khủng hoảng hiện tại của ngành công nghiệp ô tô Đức đang vô hình trung tạo ra cơ hội thị trường khổng lồ cho các công ty khởi nghiệp AI. Khi các hãng ô tô phải đối mặt với áp lực cắt giảm chi phí sản xuất, tự động hóa quy trình và tăng tốc độ chuyển đổi số, họ trở nên cởi mở hơn bao giờ hết đối với các giải pháp phần mềm mới.

Báo cáo ghi nhận lĩnh vực phần mềm đang chiếm ưu thế tuyệt đối khi đóng góp tới 28% tổng số công ty khởi nghiệp mới thành lập. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác như chăm sóc sức khỏe (chiếm 9%) hay thực phẩm (chiếm 6%) cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng từ 300% nhờ ứng dụng công nghệ chuyên sâu.

Minh chứng rõ nét cho sự vươn lên của các công ty công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp là câu chuyện thành công của Langdock có trụ sở tại Berlin. Chỉ sau ba năm thành lập, doanh nghiệp phát triển phần mềm ứng dụng AI này đã mở rộng quy mô lên 60 nhân sự và đạt mức doanh thu 50 triệu euro (tương đương 56 triệu USD).

Giám đốc công nghệ Hendrik Hofstadt của Langdock chia sẻ rằng sự cởi mở chưa từng có từ các doanh nghiệp truyền thống đang biến Đức thành một thị trường tuyệt vời cho các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ mới nhằm giúp các tập đoàn tối ưu hóa chi phí vận hành.

Có thể thấy bùng nổ của các công ty khởi nghiệp AI tính đến tháng 10/2026 không chỉ là một hiện tượng kinh tế đơn lẻ, mà phản ánh quá trình tự chuyển hóa và tái cấu trúc mạnh mẽ của nền kinh tế Đức.

Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất cơ khí lâu đời và sức sáng tạo từ các giải pháp trí tuệ nhân tạo mới sẽ là chìa khóa giúp ngành công nghiệp ô tô Châu Âu nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm thiểu chi phí và từng bước thoát khỏi tình trạng trì trệ trong kỷ nguyên mới.